Alejandro Sanz no se quedó callado ante las acusaciones de Ivet: esto dice el comunicado

El reconocido cantante Alejandro Sanz se pronunció ante las polémicas declaraciones de Ivet Playá, la fanática que aseguró conocerlo desde que tenía 16 años y que también hizo parte de su equipo de trabajo. La mujer lo acusó de "manipulación" y de cruzar sus límites que, a su forma de ver, son morales y humanos, calificándolo de esta forma de ser una persona con comportamientos peligrosos.

La respuesta de Alejandro Sanz a Ivet Palyá. Foto: Instagram @alejandrosanz

A través de un comunicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de temas como 'Amiga mía', 'Y solo se me ocurre amarte', 'No me compares' y 'La fuerza del corazón' rompió el silencio y se defendió de los señalamientos, afirmando que recordaba de buena forma la relación que llegaron a tener en el pasado; sin embargo, también aprovechó para referirse al último contacto que tuvieron, pues al parecer no resultó tener un buen desenlace para ella.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que ese sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", escribió.

Quién es Ivet Playá, la fan de Alejandro Sanz que se hizo viral

De acuerdo con su perfil de Instagram es una Digital Creative Manager y apasionada por la gimnasia. Recoge más de 13 mil seguidores en esta red social y ha compartido en varias oportunidades la estrecha relación que sostiene con Sanz. De hecho, la última publicación que realizó expresándole todo su cariño es del 13 de agosto de 2023, en donde recordó todo el trayecto que recorrieron juntos.

"Dos veranos, veinte conciertos, quince ciudades y cinco abrazos balanceados. Pero lo más importante: he visto a un artista subirse al escenario con eternas agallas que sé que ningún ser humano se las ha enseñado", agregó como descripción en aquella oportunidad.

Recientemente, se volvió noticia al acusarlo de haberse aprovechado de que ella era "una niña" y una gran admiradora de su trabajo para actuar de acuerdo a sus conveniencia.