Morat lanza su propia versión de 'Tu cárcel', la icónica canción de Los Bukis

Morat presenta una impresionante reinterpretación del clásico de 1986 de Los Bukis, 'Tu Cárcel', honrando su narrativa atemporal mientras le imprimen su propio sello musical. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La versión de Morat conserva la esencia soñadora de la original, pero la transforma suavemente, incorporando guitarras distorsionadas y baterías contundentes sobre la melodía conocida, dándole un aire moderno. Sus armonías se entrelazan de manera natural, dándole textura y profundidad sin cubrir la esencia de la melodía.

Aunque el ánimo cambia sutilmente, pasando del optimismo brillante del original a algo más dinámico y resonante, el corazón emocional de la composición de Los Bukis permanece intacto. Es un homenaje cuidadoso y afectuoso: una reinterpretación que respeta el pasado mientras permite que la identidad musical de Morat brille con claridad.

El lanzamiento de 'Tu Cárcel' sigue a una noche destacada en Premio Lo Nuestro 2026, donde Morat se llevó el premio Álbum Pop del Año por su aclamado reciente álbum de estudio 'Ya Es Mañana'. Esa misma noche compartieron un momento memorable al entregar el Premio a la Trayectoria al ícono colombiano Juanes, conectando generaciones de música latina y reafirmando su respeto por los artistas que han definido el género.





Tras cerrar un 2025 definitorio en su carrera con su primer Latin Grammy a Mejor Álbum Pop/Rock ('Ya Es Mañana'), Morat llega a este nuevo capítulo con un impulso innegable. Harán su esperado debut en Coachella el domingo 12 y 19 de abril, seguido de una presentación en Tecate Pa’l Norte en Monterrey el 27 de marzo. Morat también ha comenzado a revelar fechas para su gira mundial 2026-2027, con shows confirmados en Colombia, Chile, Argentina y España, y paradas adicionales por anunciar.

Con nueva música en desarrollo y una audiencia internacional en expansión, Morat avanza con confianza hacia esta nueva etapa, reafirmando su lugar como uno de los actos más dinámicos y duraderos del pop latino.

