Revelan cómo se encontraría Verónica, hermana de Karol G, tras preocupante video

En los últimos días se conocieron detalles sobre la situación personal de la hermana de la cantante paisa. La mujer generó conversación en redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que mostró una herida en una de sus manos.

En la grabación explicó que se lesionó cuando intentaba ingresar a la vivienda de sus padres con el propósito de recuperar a su hija, Sophia. En el mismo contenido digital también se refirió a la situación que estaría atravesando con el padre de la menor, identificado como Jaime Llamo. Además, mencionó a sus padres y los señaló de haberse violentado en medio de la situación familiar.

A partir de esa publicación surgieron versiones sobre un posible proceso de separación y sobre un conflicto relacionado con la custodia de la menor. También se hicieron comentarios acerca del estado de salud de Verónica, debido a referencias que ella misma habría hecho sobre una enfermedad.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Verónica, la hermana de Karol G

El programa El Gordo y La Flaca abordó el tema y una de sus periodistas aseguró tener información proveniente de fuentes cercanas a 'La Bichota'. De acuerdo con lo señalado en el espacio televisivo, Verónica se encontraría tranquila y recibiendo el apoyo de sus seres más cercanos.





“Me dicen desde Medellín que en estos momentos Verónica está tranquila, está en un sitio en donde puede estar ella segura también (...) Que no existe bajo ningún motivo un propósito de que le quieran arrebatar a su hija de su lado”, dijo la comunicadora.

Asimismo, se indicó que la información sobre un proceso de separación no correspondería a la realidad y se mencionó que Verónica enfrenta una enfermedad. Sobre esto dijeron que esta condición no mejora debido a que ella no ha continuado con el tratamiento.

El caso continúa generando conversación en plataformas digitales. Por el momento, los fanáticos de la paisa y su familia están a la espera de un pronunciamiento oficial; sin embargo, es necesario mencionar que Jessica, la mánager de la artista, pidió respeto y privacidad mientras enfrentaban el problema.

