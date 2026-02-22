Ovy on the Drums aclara dudas sobre los rumores de su posible relación sentimental con Karol G

La Red entrevista a Ovy On The Drums, nombre artístico de Daniel Echavarría, productor musical que está detrás de éxitos interpretados por figuras como Karol G y Beele. Durante la conversación, el artista aborda distintos momentos de su carrera y temas recientes relacionados con su vida pública.

¿Ovy On The Drums y Karol G son pareja?

En la entrevista, Ovy On The Drums se refiere a las imágenes creadas con inteligencia artificial que circulan en redes sociales, en las que aparece junto a Karol G en situaciones que sugieren una relación sentimental. El productor explica que estos contenidos le generan risa y aclara que entre ambos existe una relación de amistad y trabajo; señala que se consideran como hermanos y que el vínculo que mantienen se limita al ámbito profesional y personal en términos de amistad.



También menciona que no le sorprende estos rumores, ya que la cantante ha estado en el centro de comentarios y rumores de manera constante. Indica que este tipo de situaciones forman parte del entorno de la farándula y del trabajo que desarrollan como figuras públicas. En ese contexto, da a entender que los rumores suelen surgir de manera frecuente y que no representan cambios en su relación con la artista.

A lo largo de la conversación, el productor repasa su trayectoria en la industria musical. Se le reconoce por participar en la creación y producción de canciones que alcanzan altos niveles de popularidad en plataformas digitales y emisoras. Su nombre aparece asociado a proyectos que han tenido impacto tanto en Colombia como en otros países de habla hispana, uno de ellos y el más sonado 'Tusa'.





Actualmente, confirma que trabaja con Shakira en un nuevo proyecto musical. Explica que se trata de una colaboración en desarrollo y que forma parte de sus actividades recientes dentro de la industria. Aunque no entrega detalles específicos sobre el contenido, señala que se encuentra enfocado en este proceso creativo.

En otro momento de la entrevista, responde a una pregunta relacionada con posibles colaboraciones y afinidades artísticas. Indica que, si tuviera que mencionar a una artista a quien “le echaría los perros” en la actualidad, sería a Aria, quién es la cantante que está sonando en el momento. Aclara que esta expresión se relaciona con el interés por trabajar junto a ella en un proyecto musical y que le gustaría concretar una colaboración en el futuro.

