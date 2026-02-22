Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
Murió Willie Colón
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Maren García, viuda de Omar Geles, vive un drama por las estafas que ocurren con su esposo - CaracolTV

Tras dos años de la muerte del artista, delincuentes usan su nombre para cometer estafas y obtener datos personales y financieros de sus seguidores; Maren García inició un proceso judicial frente a ello.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Maren García, viuda de Omar Geles, vive un drama por las estafas que ocurren con su esposo

Tras dos años de la muerte del artista, delincuentes usan su nombre para cometer estafas y obtener datos personales y financieros de sus seguidores; Maren García inició un proceso judicial frente a ello.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Viuda omar geles.jpg