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Quién es el esposo de Öykü Karayel, Asiye en 'El Juego de mi Destino' - CaracolTV

Öykü Karayel da visa a Asiye en 'El Juego de mi Destino', la novela turca que se estrenó en Caracol Televisión el pasado 28 de abril, con un capítulo que generó expectativas en los fanáticos.

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Él es el verdadero amor de la actriz que interpreta a Asiye en 'El Juego de mi Destino'

Öykü Karayel es la encargada de dar vida a la protagonista de la novela turca. Esto es lo que se sabe sobre la vida personal y familia de la destacada figura del entretenimiento en Estambul.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Quién es el verdadero amor de Öykü Karayel, protagonista de 'El Juego de mi Destino'.