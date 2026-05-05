Él es el verdadero amor de la actriz que interpreta a Asiye en 'El Juego de mi Destino'

El martes 28 de abril se estrenó 'El Juego de mi Destino', una producción turca que presenta la historia de Asiye, una mujer que busca sacar adelante a sus hijos luego de ser abandonada por su pareja sentimental. En ese contexto, la trama se desarrolla a partir de las dificultades que enfrenta la protagonista y las decisiones que toma para garantizar el bienestar de su familia. Asimismo, la serie se enfoca en los retos personales y en materia romántica para cumplir con su sueño.

Mira también: Actor de ‘El Juego de mi Destino’ es matemático de profesión y habla dos idiomas



La actriz encargada de interpretar a Asiye es Öykü Karayel, una figura reconocida dentro del ámbito actoral en Turquía. Nacida el 20 de agosto de 1990 en Estambul, inició su formación artística con una breve preparación en el Teatro Kenter en 2007. Posteriormente, continuó su proceso académico en el Conservatorio Estatal de Arte Dramático de la Universidad de Estambul, donde desarrolló sus habilidades interpretativas. A partir de esa formación, ha participado en diversos proyectos que han contribuido a su crecimiento profesional, posicionándose como una promesa dentro de la industria del entretenimiento.

Quién es el esposo de la actriz que hace de Asiye en 'El Juego de mi Destino'

Öykü Karayel está casada con Can Bonomo, un músico y poeta nacido en Izmir en 1987. La relación entre ambos se formalizó en julio de 2018, cuando contrajeron matrimonio. Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos de su vida en redes sociales, donde suelen publicar contenido relacionado con su cotidianidad y proyectos personales. De esta manera, mantienen una presencia activa en plataformas digitales.



Publicidad

Mira también: Quién es quién en 'El Juego de mi Destino', la nueva novela turca de Caracol Televisión

Más adelante, en diciembre de 2020, informaron a través de redes sociales que se encontraban en la dulce espera de un bebé. En ese anuncio, la actriz escribió: "Oye, el pequeño de abajo, ✋🏼#romanbonomo Nos vemos en el año nuevo ✋🏼". A partir de ese momento, comenzaron a compartir aspectos relacionados con esta nueva etapa familiar.

Publicidad

Por otra parte, la pareja ha mostrado afinidad por distintas actividades en común. Entre ellas se encuentran su interés por el arte, así como su gusto por la equitación. Además, suelen participar en reuniones familiares, lo que forma parte de su dinámica personal.

Mira también: Ella es la famosa actriz de 'Tormenta de Pasiones' que tiene 4 hijos y no descarta más