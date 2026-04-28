Quién es quién en 'El Juego de mi Destino', la nueva novela turca de Caracol Televisión

Todo está listo para el gran lanzamiento de la nueva producción turca que será transmitida en Colombia por la señal de Caracol Televisión. La serie cuenta la historia de una mujer que hace todo lo que está a su alcance para sacar adelante a sus dos hijos luego de ser abandonada por su pareja sentimental.



Asiye es interpretada por Öyku Karayel

Es una mujer hermosa de 32 años que perdió a su madre a una edad temprana y fue criada por su madrastra. A los 17 años huyó para casarse con Cemal creyendo que encontraría la felicidad a su lado. Ambos se amaban y tuvieron una hija llamada Nergis. Sin embargo, la vida no resultó ser el camino de rosas que ella había soñado. La lucha por salir adelante se convirtió en una pesada carga para los dos y Cemal no pudo soportar la responsabilidad de ser el sostén de la familia. Cuando Asiye quedó embarazada de su segundo hijo, Cemal se volvió distante, hasta el punto de abandonarlos.

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Sola, Asiye comenzó a trabajar en una fábrica textil. A lo largo de su vida, ha tenido que hacer todo por sí misma, convirtiéndose en una mujer valiente. Es de carácter ingenuo y sensible que, tras la partida de su esposo, se dedica por completo a sus hijos, renunciando a la idea de volver a enamorarse.



Cemal es interpretado por Akin Akinözü

Cemal es un joven de 33 años que creció sin padres y tuvo una adolescencia complicada, lo que lo dejó con poca experiencia en la vida familiar. Sin una educación adecuada, ha tenido que trabajar como conductor, pero su sueño ha sido siempre tener una vida de lujo.

Conoce a Asiye, enamorándose de ella a los 18 años. Al casarse, se convierte en un buen esposo y padre de Nergis durante cinco años. Sin embargo, cuando Asiye queda embarazada de su segundo hijo, la presión económica y las responsabilidades familiares lo abruman. Por esto, para escapar de sus problemas, empieza a distanciarse de su familia.

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En medio de su crisis, decide abandonar su hogar y se encuentra con Helin, una rica heredera que se enamora de él. A pesar de que Cemal sigue pensando en Asiye, cuando Helin queda embarazada, opta por la vida lujo que le brinda ella, logrando así lo que siempre ha soñado.



Mahir es interpretado por Sarp Apak

Es un hombre que creció en el seno de la familia Demirhan. Hasta los 18 años, creyó que la familia para la que trabajaba también era la suya. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, descubre que su verdadera madre había muerto y que su padre biológico es Harun Demirhan. Esta verdad hiere su orgullo, ya que siente que su padre, un hombre adinerado, no lo cuidó y por eso, decide marcharse sin avisar.

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Establece una nueva vida en Rusia, rompiendo todo contacto con Emine, a quien veía como su madre, y con Fikret, a quien consideraba su hermano. Un día, recibe una llamada de Harun, su verdadero padre quien le confiesa que está muriendo, se lamenta no haberlo aceptado como su hijo y le pide que regrese a Estambul para ser reconocido oficialmente.

Mahir regresa con la intención de reclamar lo que le corresponde por derecho. En el camino conoce a Asiye, quien le despierta un gran interés. A diferencia de Cemal, él es un hombre que no huye de las responsabilidades. Mahir es una persona con un gran corazón, que entiende muy bien que amar es hacer feliz a la otra persona.

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