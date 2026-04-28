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Cuántas hijas tiene actriz que hace de Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

La actriz turca Ayça Bingöl es la encargada de darle vida a Cemilé, la madre de la familia Akarsu. La mujer en la vida real presume con frecuencia a sus dos hijas a través de las plataformas digitales.

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Actriz que hace de Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' tiene gemelas y una se llama Aylin

La actriz turca Ayça Bingöl es la encargada de darle vida a Cemilé, la madre de la familia Akarsu. La mujer en la vida real presume con frecuencia a sus dos hijas a través de las plataformas digitales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Quiénes son las hijas de la actriz que interpreta a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones'.