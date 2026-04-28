Actriz que hace de Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' tiene gemelas y una se llama Aylin

Uno de los personajes más destacados de 'Tormenta de Pasiones', la novela turca que está actualmente al aire en las tardes de Caracol Televisión es Cemilé, personaje interpretado por Ayça Bingöl. La turca nació en Estambul en 1975 y desde temprana edad descubrió su pasión por las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar en el Departamento de Teatro en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul en 1998, lo que más adelante le abrió las puertas en las tablas y en la pantalla chica.

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Quiénes son las hijas de la actriz que interpreta a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones'

La destacada actriz tiene dos hijas llamadas Aylín, como el personaje de la serie turca, y Leyla. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 400 mil seguidores, ha compartido las diferentes etapas de su crianza: desde que se enteró que estaba embarazada en 2016 hasta su más reciente cumpleaños.



"Nos reencontramos con nuestras chicas 💕 / Mis hermosas están llegando. 🎉🎈🎀👼🏼👼🏻 ", escribió en febrero de 2016. Bingöl tuvo a sus dos hijas el 24 de febrero de 2026 y para noviembre de este mismo año ya había compartido la primera foto de las niñas en la que mostraba sus pies mientras estaban en coche.



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El pasado 25 de febrero, la destacada actriz compartió una serie de fotografías en Instagram para celebrar los 10 años de las niñas. Junto a un pastel y una sencilla decoración, Bingöl demostró que se encuentra en uno de los momentos más emocionantes de su vida personal y profesional.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Feliz año nuevo, dulces peces😍🙏🏼🎉🍀 🍀 ", "Felices años para ustedes 💚 🩵💜", "Feliz cumpleaños princesas 🥹❤️", "Oh, mis amores hermosos, que tengan muchos años maravillosos donde su cara siempre sonría🙏 🧿 🧿 🙏", son algunos de los mensajes que les dejaron sus seguidores.

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Esta actriz ha hecho parte de otros proyectos de renombre como 'La Prima Desconocida' y 'Secretos de Familia', forjando una carrera artística exitosa en Turquía y también en varios países de América Latina, donde han sido llevadas las series.