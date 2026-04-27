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Harry Styles, exintegrante de One Direction desató rumores de boda - CaracolTV

Fotografías recientes de Harry Styles y Zoë Kravitz reactivaron versiones sobre un posible compromiso. La aparición de un anillo en la mano izquierda de la actriz impulsó especulaciones.

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Harry Styles y Zoë Kravitz desataron rumores de boda tras nuevas imágenes juntos

Fotografías recientes de Harry Styles y Zoë Kravitz reactivaron versiones sobre un posible compromiso. La aparición de un anillo en la mano izquierda de la actriz impulsó especulaciones.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Harry Styles estaria comprometido con Zoë Kravits.jpg