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Luisa Fernanda W mostró el cuarto de sus hijos con Pipe Bueno: por qué tienen cocina

La influenciadora y esposa de Pipe Bueno realizó un tour por la habitación de Máximo y Domenic, donde varios detalles llamaron la atención de sus seguidores en redes sociales.

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Luisa Fernanda W mostró el cuarto de sus hijos en México: tienen cocina y muro de escalar

La influenciadora y esposa de Pipe Bueno realizó un tour por la habitación de Máximo y Domenic, donde varios detalles llamaron la atención de sus seguidores en redes sociales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Luisa Fernanda W mostró el cuarto de sus hijos en México.
Luisa Fernanda W mostró el cuarto de sus hijos en México
Foto: Instagram @luisafernandaw