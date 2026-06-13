Luisa Fernanda W mostró el cuarto de sus hijos en México: tienen cocina y muro de escalar

No caben dudas de que Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas con mayor acogida y reconocimiento. Su contenido es variado y aborda temáticas como moda, belleza, cuidado personal y lifestyle. Además, desde que se convirtió en mamá, comparte con frecuencia momentos relacionados con la maternidad y su vida familiar.

Mira también: Luisa Fernanda W inició proceso para borrarse tatuaje de Legarda, su exnovio fallecido



Lo más reciente es que, a través de su perfil de Instagram y ante sus más de 18 millones de seguidores, realizó un room tour por la habitación de sus hijos, Máximo y Domenic, en el apartamento donde vive actualmente en México junto a Pipe Bueno.

¿Cómo es el cuarto de los hijos de Luisa Fernanda W?

Cabe recordar que hace algunas semanas la creadora de contenido ya había mostrado su propia habitación y algunos espacios de su nuevo hogar, luego de mudarse de una amplia casa a un apartamento.





En esta ocasión, destacó que el cuarto de los niños tiene una paleta de colores muy definida entre blanco, rojo y azul rey, además de diversos rincones diseñados para distintas actividades.

Publicidad

Lo primero que mostró fue un muro de escalar ubicado en la entrada. Entre risas, comentó que “la etapa de ser una mamá color beige ya pasó”, por lo que decidió apostar por colores más llamativos y una decoración inspirada en Lego.

Después del muro, se pueden ver cuadros con animales, una repisa llena de libros de diferentes temáticas y una pared decorada con dibujos y pinturas hechas por los niños.

Publicidad

“A veces me da rabia cuando pegan cosas en la pared, pero bueno, ya lo he ido superando”, confesó.

También enseñó una zona con juegos colgantes, dos figuras gigantes de Lego suspendidas en el techo, una silla en forma de circulo, cajones con juguetes, materiales para pintar y otros elementos pensados para el entretenimiento de los pequeños.

Luisa mostró además las maletas de sus hijos, la mayoría inspiradas en Spider-Man, personaje que parece ser uno de sus favoritos. Luego llegó el momento de enseñar las camas.

Mira también: Luisa Fernanda W recordó anécdota con su pareja: “Me identifiqué con un meme de infidelidad”

Publicidad

La primera, la de Domenic, está ubicada cerca de una ventana. Al subir unas pequeñas escaleras se encuentra una zona decorada con dinosaurios y elementos de Spider-Man, además de repisas y cajones llenos de juguetes.

Allí también llamó la atención una muñeca Barbie con vestido rojo. La influenciadora explicó que es suya y que la utiliza cuando juega con los niños, ya que normalmente le toca interpretar el papel de princesa.

Publicidad

La cama superior pertenece a Máximo. En esa área, los niños pueden rayar y pintar sin problema, pues el espacio fue pensado para que exploren su creatividad libremente.

Aunque Luisa no lo mencionó durante el recorrido, muchos seguidores notaron que en una zona elevada del cuarto hay una especie de cocina de juguete completamente equipada. En los comentarios le preguntaron si los niños realmente jugaban allí y ella respondió: “Jajaja sí, ya la destruyeron un poco jajajajaja ❤️”.

Los pequeños también cuentan con un walking closet y un baño personalizado con detalles relacionados con el fútbol, adaptado especialmente para ellos.

En la sección de comentarios destacó el mensaje de una seguidora que elogió la habitación, pero manifestó preocupación por los grandes ventanales del apartamento, teniendo en cuenta la curiosidad de los niños a esa edad.

Publicidad

Ante esto, Luisa respondió: “¡Totalmente! Por eso lo primero que hice cuando me mudé fue sellar esas ventanas ❤️”.

Además, la influenciadora también respondió algunas inquietudes de sus seguidores y confirmó que sí permite el uso de pantallas y celulares a sus hijos, aunque de forma controlada.

Publicidad

¿Por qué Luisa Fernanda W se mudó a un apartamento?

La creadora de contenido explicó que tomó la decisión de cambiar de vivienda porque la casa anterior tenía dimensiones muy amplias y eso le generaba incomodidad.

Según relató, la propiedad contaba con dos pisos y espacios muy grandes, lo que hacía que se sintiera sola en algunos momentos. Además, aseguró que la amplitud de la vivienda le impedía escuchar con facilidad a sus hijos cuando estaban en otras áreas, algo que le generaba preocupación y no le permitía sentirse completamente tranquila.