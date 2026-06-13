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Laura Tobón mostró cómo reaccionó su esposo a su segundo embarazo: qué le dijo

La presentadora emocionó a sus seguidores en redes sociales al mostrar cómo le dio a su esposo, Álvaro Rodríguez, la noticia de que serían padres por segunda vez.

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Laura Tobón mostró cómo reaccionó su esposo a su segundo embarazo: VIDEO

La presentadora emocionó a sus seguidores en redes sociales al mostrar cómo le dio a su esposo, Álvaro Rodríguez, la noticia de que serían padres por segunda vez.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Laura Tobón mostró cómo reaccionó su esposo a su segundo embarazo
Laura Tobón mostró cómo reaccionó su esposo a su segundo embarazo
Foto: Instagram @alvarorodriguezf