Laura Tobón mostró cómo reaccionó su esposo a su segundo embarazo: VIDEO

El pasado 9 de enero, Laura Tobón anunció su segundo embarazo junto a su esposo mediante unas fotografías en las que mostró su barriguita y expresó lo emocionada que está por agrandar su familia.

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¿Cómo reaccionó esposo de Laura Tobón a su segundo embarazo?

Tras recibir cientos de mensajes de felicitación por volver a vivir esta etapa, cuatro años después del nacimiento de Lucca, la influenciadora compartió con sus seguidores en Instagram el momento exacto en que su esposo, Álvaro Rodríguez, se enteró de que tendrían un segundo hijo.

En el video se puede ver que Tobón inició todo como si se tratara de mostrarle los nuevos empaques para su marca de vestidos de baño, pero rápidamente él se dio cuenta de que en su interior había algo más, pues una de las bolsas contenía la prueba de embarazo con resultado positivo.

Algo atónito, dijo: “¿Ya? ¿Pero cómo?”. Lo primero que hizo fue preguntarle cómo se sentía: “¿Estás feliz, estás tranquila, estás nerviosa? Jesús”, mientras a ella se le aguaron los ojos y lo miró muy emocionada. Luego se abrazaron.



Él también le dijo: “Siento más amor ahora que siempre, ahora no me vas a dejar solo porque viene otro bebé”.

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Acto seguido, siguieron riéndose y abrazándose. Celebraron la noticia y conmovieron a sus seguidores con la espontánea reacción del empresario.

En la sección de comentarios, muchas personas se mostraron emocionadas con el reel e incluso pidieron un video para conocer la reacción de Lucca, el hijo mayor de la pareja, ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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¿Quién es el esposo de Laura Tobón?

Álvaro Rodríguez es un reconocido empresario que ha construido su carrera en los sectores de logística, inversión y emprendimiento. Es economista graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Economía y Logística realizada en los Países Bajos.

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Además, se ha consolidado como uno de los empresarios colombianos con mayor presencia en el ecosistema de emprendimiento e inversión. Participó como inversionista en el programa Shark Tank Colombia, en el que analiza y financia proyectos de emprendedores colombianos.

Su experiencia en los negocios lo ha convertido en una figura relevante dentro del sector empresarial del país. Incluso tiene un pódcast en el que comparte consejos financieros y habla sobre economía familiar.

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Cuántos años tiene Lucca, hijo de Laura Tobón

Lucca, el hijo de Laura Tobón que causa sensación en las plataformas digitales, nació el 29 de diciembre de 2021 por parto natural, por lo que actualmente tiene tres años. Además, en una ocasión en sus redes sociales contó que su hijo pesó 3.7 kilos y midió 53 centímetros.