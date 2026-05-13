Nicky Jam sorprendió en Bogotá al subirse a TransMilenio y cantar en vivo

El cantante Nicky Jam sorprendió a sus seguidores en Bogotá luego de aparecer recorriendo la ciudad a bordo de un bus de TransMilenio, en una actividad promocional que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Lo que parecía un recorrido habitual por la troncal de la calle 26 terminó convirtiéndose en un inesperado encuentro entre el artista y decenas de pasajeros que no ocultaron su emoción al verlo utilizando el sistema de transporte público de la capital.

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Video de Nicky Jam movilizandosé en TransMilenio en Bogotá

El reguetonero puertorriqueño realizó el recorrido desde el Portal El Dorado hasta la estación Campín-UAN, mientras transmitía en vivo a través de sus redes sociales y compartía con quienes se encontraban dentro del articulado. Durante el trayecto improvisó algunas canciones y frases que generaron múltiples reacciones entre los usuarios de TransMilenio, quienes aprovecharon la oportunidad para grabar videos, pedir fotografías y cantar junto al artista.



Los videos comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y convirtieron al cantante en tendencia en Colombia. Muchos usuarios manifestaron sorpresa por encontrar a una figura internacional utilizando el transporte público bogotano, especialmente porque varias personas desconocían que el artista se encontraba en la ciudad.





La visita de Nicky Jam hizo parte de la estrategia promocional de su próximo concierto en Bogotá, correspondiente al ‘Tamo Activos Tour’, programado para el 6 de junio en el estadio El Campín. Además del recorrido en TransMilenio, el cantante participó en diferentes actividades publicitarias y difundió piezas promocionales del evento en distintos puntos de la capital.

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Horas después de finalizar la actividad, el artista recibió la noticia de que el concierto ya se encontraba completamente agotado. El anuncio se produjo mientras realizaba una rueda de prensa en el estadio junto a representantes de la taquilla encargada del evento, momento que también quedó registrado en varios videos compartidos en redes sociales.

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Durante su recorrido por TransMilenio, el cantante también habló sobre su próximo álbum y aseguró sentirse feliz por la manera en que fue recibido por el público bogotano. Según comentó en algunas de las transmisiones, disfrutó la interacción con las personas y destacó que nunca antes se había subido al sistema de transporte masivo de Bogotá.

Aunque otros artistas internacionales ya habían realizado actividades similares en medios de transporte público, la aparición de Nicky Jam generó una reacción masiva entre sus seguidores. El artista afirmó que no solo quería ofrecer un concierto en la ciudad, sino también compartir directamente con la gente antes de subir al escenario en Bogotá.

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