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Nicky Jam sorprendió a seguidores en Bogotá al subirse a TransMilenio - CaracolTV

Nicky Jam revolucionó a los pasajeros de TransMilenio en Bogotá tras improvisar canciones dentro de un articulado y promocionar su concierto sold out en el estadio El Campín.

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Nicky Jam sorprendió en Bogotá al subirse a TransMilenio y cantar en vivo

Nicky Jam revolucionó a los pasajeros de TransMilenio en Bogotá tras improvisar canciones dentro de un articulado y promocionar su concierto sold out en el estadio El Campín.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de may, 2026
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Nicky Jam sorprendió a seguidores montando TransMilenio.jpg