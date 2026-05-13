Hallan sin vida a famoso cantante de 43 años tras no ser visto durante días

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte del destacado cantante de música country Adriano Muniz. De acuerdo con las primeras versiones, los vecinos alertaron a las autoridades sobre un fuerte olor proveniente de su apartamento. Esto, sumado a que algunas personas cercanas al círculo del artista aseguraron que no lo habían visto durante varios días, hizo que los uniformados enviaran unidades de emergencia y a la Policía al sector para hacer una inspección.

Mira también: Murió reconocida presentadora de televisión a los 52 años: venía luchando contra dura enfermedad



El hecho tuvo lugar en Vicente Pires, en el Distrito Federal, Brasil. Se tiene conocimiento de que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde fue sometido a exámenes forenses para determinar los motivos de su deceso y descartar escenarios sospechoso.

¿De qué murió Adriano Muniz?

Es necesario mencionar que, a pesar de que no se conoce confirmación oficial por parte de las autoridades sobre el deceso, en la última publicación del artista en su cuenta oficial de Instagram se emitió un comunicado de prensa, donde se brindan detalles sobre lo sucedido.

Mira también: Murió famosa actriz que fue arrollada por moto mientras estaba en grabación





"La familia del cantante Adriano Muniz lamenta profundamente su fallecimiento, ocurrido a consecuencia de una repentina enfermedad, y agradece las muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas durante este difícil momento", se lee. Adicionalmente, se detalló que el sepelio tuvo lugar el sábado 9 de mayo.

Publicidad

Muniz era una de las voces más populares del género country en el país suramericano gracias a sus más de 10 años de carrera artística. Inició su trayectoria trabajando con un colega y amigo con el que fundó Cláudio Lima y Adriano, dúo que le permitió darse a conocer en el país y mostrar su talento; sin embargo, su reconocimiento llegó gracias a su carrera en solitario, lanzando canciones como 'Se repete' y 'Ñao faz sentido'.

Mira también: Murió famosa actriz de 'Rebelde' y 'Clase 406': hay luto en la televisión mexicana

Publicidad

El músico recogía más de 25 mil seguidores en su perfil de Instagram y otros miles en su canal de YouTube, donde había publicado aproximadamente 16 videos exponiendo su talento y promocionando su catálogo musical.

"Que tristes noticias recibimos ayer. Que Dios lo tenga, que traiga paz a su descanso y que consuele los sentimientos de la familia 💙", "Qué noticia tan triste", "Descanse en paz", son algunos de los mensajes que le han dejado en redes sociales.