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Murió Adriano Muniz a los 43 años: fue encontrado sin vida en su apartamento - CaracolTV

Adriano Muniz tenía más de 10 años de carrera artística. El cantante fue encontrado sin vida por las autoridades luego de que sus vecinos pidieran ayuda debido a un mal olor.

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Hallan sin vida a famoso cantante de 43 años tras no ser visto durante días

Adriano Muniz tenía más de 10 años de carrera artística. El cantante brasilero fue encontrado sin vida por la Policía luego de que sus vecinos pidieran ayuda debido a un mal olor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Murió el reconocido cantante Adriano Muniz a los 43 años.