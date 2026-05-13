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Quién es la novia de Einer Rubio, ciclista del Giro de Italia: ella es Michela Polvere - CaracolTV

El ciclista boyacense Einer Rubio, se convirtió en noticia este 13 de mayo debido a una fuga que le hizo sumar puntos a la carrera. Esto se sabe sobre Michela Polvere, su novia.

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Quién es la novia de Einer Rubio, el ciclista colombiano que brilla en el Giro de Italia

El ciclista boyacense se convirtió en noticia este 13 de mayo debido a una fuga que le hizo sumar puntos a la carrera. Esto se sabe sobre la mujer que le robó el corazón.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Quién es la novia de Einer Rubio, el ciclista que brilla en el Giro de Italia 2026.