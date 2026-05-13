Quién es la novia de Einer Rubio, el ciclista colombiano que brilla en el Giro de Italia

Einer Rubio dio de qué hablar durante la quinta jornada del Giro de Italia 2026 este 13 de mayo luego de que se diera a la fuga en la carrera ciclística y sumara nueve puntos. A propósito del protagonismo que tuvo el corredor del Movistar Team, fanáticos han acudido a las plataformas digitales para saber más acerca de la vida del deportista.

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Quién es la novia del ciclista colombiano Einer Rubio

Rubio, quien nació el 22 de febrero de 1998 en Chíquiza, Boyacá, es novio de Michela Polvere, con quien sostiene una relación de más de cinco años que ha recibido gran atención por parte de sus seguidores en redes sociales. La primera publicación realizada por la joven data del 2019 y la más reciente fue compartida por el deportista en su cuenta oficial de Instagram en enero de 2026.



Según las actualizaciones que han dado sobre su relación, Polvere lo ha acompañado no solo en los vuelos y los viajes por carretera, sino que también ha estado presente en las vías para darle una voz de aliento cuando está a punto de llegar a la meta. A esto se le suma el hecho de que se le ha visto realizando los entrenamientos junto a él.



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Pese a que se conocen algunos detalles de su romance, la pareja hace todo lo posible por mantener su vida privada lo más alejada posible de la prensa y las opiniones en redes sociales.

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"Bienvenida Michela, a la tierrita de su amado, con sencillez y humildad, pero con el mayor orgullo boyacense 💚🤍❤️🤍💚 🚵🏽‍♂️", "Excelente Einer, recargar energía en familia es muy importante para empezar una excelente temporada", "¿Pa' qué más gregaria, mijo? 🔥🔥😂😂", "Bellísimos los dos", "Hacen una hermosa pareja. Dios los bendiga", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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Einer Rubio corre desde el 2020 para el Movistar Team; sin embargo, este martes demostró su valentía no solo al enfrentarse a sus compañeros, sino también al competir bajo un diluvio, salvando de esta forma la carrera y dejando el nombre de Colombia en alto en el panorama internacional.