Así luce Efé, niño de la nueva novela turca de Caracol tras varios años de su producción

A las tardes de Caracol Televisión llegó 'Efé', la historia de un niño que es abandonado por su mamá cuando está recién nacido para salvarlo de un destino difícil; sin embargo, la mujer regresa a su vida para protegerlo de los maltratos de su madrastra, quien inicialmente lo acogió, pero después lo hizo a un lado al tener a su propio hijo biológico.

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Esta producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría: Merve Çağıran, interpretando a Akca; Nazan Kesal, dando vida a Asiye; Ceyda Ateş como Sule, entre otros actores de renombre.

Quién es el niño de 'Efé' y cómo luce en la actualidad

Este personaje es interpretado por Mehmet Emin Güney, un actor infantil nacido en 2012 en Estambul, Turquía. Debido a su corta edad, tuvo que recibir una autorización por parte de su madre para poder participar en la novela turca que se produjo y se estrenó entre 2019 y 2020, sembrando sus primeros pinos dentro de la industria del entretenimiento.



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Un par de años después y tras haber adquirido experiencia, tuvo la posibilidad de ser parte del elenco de 'Mi padre es un héroe', estrenada en 2023.

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En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 50 mil seguidores que constantemente interactúan con su contenido, especialmente con los proyectos actorales en los que participa, su día a día en el colegio, cómo es la relación con su familia, los viajes que ha realizado, y recientemente, la pasión que adquirió por la música.

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El menor, que está a punto de cumplir 14 años, recibe constantemente mensajes de sus seguidores donde destacan su talento: "Eres hermoso, un abrazo desde Ecuador, te veo todas las noches en Cocuk 😘🇪🇨🤩🤗", "Es el mejor actor niño que hay hasta ahora para mí. Lo recuerdo en la serie 'Él es mi hijo' cómo Efe❤️❤️❤️❤️", "Un gran chico con un gran talento. Acabo de terminar de ver la serie 'Child'. Mehmet fue el sol de esa serie con su notable actuación. Él realmente se llevó mi corazón ❤️ ❤️", son algunos de los comentarios que le dejan en las plataformas digitales.