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Cómo se ve el niño de 'Efé', novela turca de Caracol: cuántos años han pasado - CaracolTV

Mehmet Emin Güney interpreta a Efé en la novela turca que reemplazará a 'Leyla' en las tardes de Caracol Televisión. Esto se sabe sobre el famoso actor infantil.

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Así luce Efé, niño de la nueva novela turca de Caracol tras varios años de su producción

Caracol Televisión estrenó el pasado martes 12 de mayo la novela turca que reemplazará de ahora en adelante 'Leyla'. Esto es lo que debes saber sobre su protagonista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Quién es el niño que protagoniza a 'Efé' y cómo luce en la actualidad.