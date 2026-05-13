Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En Vivo A Otro Nivel
Nació bebé de Luis Díaz
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuánto cuesta la camioneta que Yeferson Cossio le regaló a su mamá - CaracolTV

Yeferson Cossio le regaló un vehículo a Luz Dary, su mamá, no solo para celebrar el Día de las Madres este 2026, sino también para reponerle el carro que ella perdió luego de sufrir un accidente.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Costo de la camioneta que Yeferson Cossio le dio a su mamá: millonada sorprende en redes

El influenciador le regaló un vehículo a Luz Dary no solo para celebrar el Día de las Madres, sino también para reponerle el carro que ella perdió luego de sufrir un accidente.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
Comparta en:
Yeferson Cossio le regaló camioneta a su mamá por el Día de las Madres.