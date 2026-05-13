Costo de la camioneta que Yeferson Cossio le dio a su mamá: millonada sorprende en redes

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el creador de contenido digital paisa le mostró a sus seguidores que este 2026 tomó la decisión de regalarle a su mamá una lujosa camioneta con motivo del Día de las Madres. Según indicó, ni él ni su hermana Cintia quería darle un vehículo teniendo en cuenta que Luz Dary había sufrido un accidente automovilístico que, afortunadamente, solo dejó pérdidas materiales.

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Según indicó en el video, cambió de parecer al ver que ella se compró una moto, pues le dio más temor el hecho de verla conduciendo. Ante este panorama, le preguntó qué tipo de vehículo le gustaría adquirir, por lo que ella admitió que deseaba tener un camión para poder realizar sus actividades diarias, incluido el cuidado de sus animales.

Cuánto costó la camioneta que le dio Yeferson Cossio a su mamá

El youtuber mostró no solo su llegada al concesionario y la cotización, sino también las dos opciones de vehículos que tuvo en consideración. Luego de analizar muy bien las características de ambos carros, optó por el que tenía una placa significativa para su progenitora.

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En el video mostró la conversación que tuvo con el asesor antes de la compra, en donde le señaló que el precio que debía pagar por el modelo Z71 era de 209 millones de pesos colombianos con el descuento que él solicitó.

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El regalo no llegó solo, pues Cossio se encargó de darle una serenata y de cubrir el vehículo con una serie de elementos que sabía que no le harían pensar a su mamá que se trataba de un objeto lujoso; de manera que cuando quedó al descubierto, la mujer no pudo contener la alegría y el agradecimiento.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Ojalá algún día hacer lo mismo con la mamá de uno por todo lo que ha hecho 🫡", "Muy buen regalo, la madre de uno se merece lo mejor del mundo. Disfrútala tú que la tienes y que Dios los bendiga siempre ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤", "Está muy lindo el regalo que le dio a su madre, felicitaciones hermano, Dios lo bendiga", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales.

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