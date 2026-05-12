Maluma hará lanzamiento de su nuevo álbum con concierto gratis en Medellín

El cantante colombiano Maluma marcará el 2026 como el inicio de una nueva etapa personal y profesional con el lanzamiento de su álbum “Loco x Volver”, proyecto con el que buscará reforzar su identidad latina y familiar.



Plaza Botero recibirá el lanzamiento oficial del nuevo álbum de Maluma

Como parte de esta nueva producción, el artista anunció un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín, evento que se realizará el próximo jueves 14 de mayo y que servirá como plataforma para el estreno oficial de su séptimo álbum de estudio. El disco estará disponible en plataformas digitales desde las 11:00 de la noche de ese mismo día en Colombia.

La presentación estará dirigida exclusivamente a mayores de edad y contará con un sistema de acceso restringido debido a la capacidad limitada del lugar. Tras el anuncio realizado en redes sociales, las entradas se agotarón en cuestión de minutos, generando una amplia reacción entre los seguidores del intérprete paisa.

Las personas que con boleta recibirán un código QR de lectura única en sus correos electrónicos, mecanismo que permitirá controlar el ingreso al concierto. Además, la organización advirtió que compartir o reenviar el código podría ocasionar que el titular original pierda el acceso al evento.





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Dentro de las medidas logísticas establecidas para la jornada, no habrá zonas de parqueo habilitadas cerca de la Plaza Botero, por lo que los asistentes deberán utilizar el Metro de Medellín y el transporte público para facilitar la movilidad durante el evento.

También se implementarán restricciones sobre varios objetos que no podrán ingresar al concierto. Entre ellos estarán sillas, mascotas, camisetas de equipos deportivos o partidos políticos, elementos cortopunzantes, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, sombrillas con punta metálica, drones y equipos profesionales de grabación. Los organizadores señalarán que cualquier objeto prohibido será decomisado durante los controles de acceso.

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A través de un video publicado en sus historias, Maluma celebró la rápida respuesta de sus seguidores y destacando que las boletas se agotarán en pocos minutos. El artista invitó a quienes lograron registrarse a acompañarlo en esta presentación especial y también mencionó que quienes no alcanzaron entrada podrán acercarse a los alrededores de la Plaza Botero.

El cantante además reveló que tendrá artistas invitados durante el evento y que junto al público escuchará por primera vez las canciones del álbum “Loco x Volver”. Maluma confesó sentirse emocionado por esta nueva etapa y aseguró que el proyecto tendrá un significado especial dentro de su carrera artística, ya que representará una reconexión con sus raíces y con una faceta más personal de su vida.

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