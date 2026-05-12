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Maluma lanzará su septimo álbum con concierto gratis en Medellín - CaracolTV

Maluma anunció un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín para presentar su álbum “Loco x Volver”. Las entradas se agotaron rápidamente y el evento tendrá acceso restringido.

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Maluma hará lanzamiento de su nuevo álbum con concierto gratis en Medellín

Maluma anunció un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín para presentar su álbum “Loco x Volver”. Las entradas se agotaron rápidamente y el evento tendrá acceso restringido.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de may, 2026
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Maluma hará concierto gratis en Medellín.jpg