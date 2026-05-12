¿Quién es el yerno de Natalia París? No es paisa, pero canta y hace videos con su hija

Natalia París, que recientemente habló de la muerte de su exesposo, no solo se ocupa de su carrera en el mundo de las mezclas y la música, también tiene los ojos puestos en lo que hace Mariana Correa París, su hija y quien también se desenvuelve en la industria del espectáculo.

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La heredera de la modelo paisa es cantante y compositora, carrera en la que muchas veces la propia Natalia le sirve como productora. De hecho, han grabado juntas y esto les ha abierto puertas en este campo, de donde proviene el novio de la joven.

Mariana, cuyo nombre artístico es Nana París, es pareja de un músico bogotano que se hace llamar Dfiny y con el que no solo comparte momentos románticos, sino con el que también ha lanzado producciones audiovisuales en conjunto.

Él es Dfiny, novio de la hija de Natalia París

Se trata de un joven que canta y compone en el género urbano. De hecho, sus canciones más sonadas en plataformas digitales superan los millones de reproducciones, como ‘Un besito’, su mayor éxito.



Su oficio lo ha llevado a trabajar con Mariana Correa París, experiencia que describió de la siguiente manera en ‘Se dice de mí’, programa de Caracol Televisión: “La primera vez que hicimos música, yo le dije que le ayudaba a componer y ella dijo: ‘No, no necesito que me compongan, yo compongo’. Ella es una mujer bien talentosa”.

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Y agregó que no solo tiene afecto por la hija de Natalia París, también la admira: “Es una supercantante, de las mejores que he conocido y su mamá es un ícono de Colombia. Se complementan perfecto en lo que hacen. Su voz puede marcar un antes y un después. Cuando la escuché, sentí cosas diferentes”.

Por ello, ambos decidieron lanzar una producción en conjunto llamada ‘Syrup’, en la que no solo cantan, también actúan para el video oficial.

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Al respecto, Mariana apuntó en redes sociales lo feliz que era grabando con su pareja: “Hacer música con tu novio y que encima salga algo así de sexy… uf. Te amo, Ddfiny, por lo visto tenemos una química muy especial en todo. ‘Syrup’ quedó peligrosa. Feliz de ser parte de ‘La Profecía’”.

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