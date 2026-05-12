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¿Quién es el yerno de Natalia París? No es paisa, pero canta y hace videos con su hija - CaracolTV

La modelo y DJ antioqueña ya se da el lujo de posar en el papel de suegra, pues su hija tiene 25 años de edad y está en pareja con un artista de Bogotá.

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¿Quién es el yerno de Natalia París? No es paisa, pero canta y hace videos con su hija

La modelo y DJ antioqueña ya se da el lujo de posar en el papel de suegra, pues su hija tiene 25 años de edad y está en pareja con un artista de Bogotá.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de may, 2026
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