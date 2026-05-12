Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En Vivo A Otro Nivel
Nació bebé de Luis Díaz
Programación
YouTube Caracol Televisión

Ex de James Rodríguez llega a Bogotá para megaevento de moda; ¿se robará el ‘show’? - CaracolTV

La mujer arribó a la capital colombiana anunciando su participación en el certamen que acaparará la atención del mundo de la costura durante el 12, 13 y 14 de mayo de 2026.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ex de James Rodríguez llega a Bogotá para megaevento de moda; ¿se robará el ‘show’?

La mujer arribó a la capital colombiana anunciando su participación en el certamen que acaparará la atención del mundo de la costura durante el 12, 13 y 14 de mayo de 2026.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
Pasarela de moda, por presencia de Daniela Ospina en el Bogotá Fashion Week.jpg