Ex de James Rodríguez llega a Bogotá para megaevento de moda; ¿se robará el ‘show’?

Se trata de la antioqueña Daniela Ospina, ampliamente conocida por la relación que tuvo con el futbolista cucuteño James Rodríguez, actualmente en el Minnesota United, de Estados Unidos, y hombre que espera ir al Mundial de 2026 con la Selección Colombia.

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La mujer había estado días atrás en la capital de la República acompañando a Salomé Rodríguez, hija que tuvo con James, en el lanzamiento del libro ‘Las aventuras de Sami en Costanera’, obra infantil que la niña de 13 años de edad presentó en la Filbo, como se le denominó a la feria del libro de la ciudad.

Ahora, la hermana del también futbolista David Opina, arquero de Atlético Nacional y del combinado patrio, hace su arribo a la capital con objetivos personales: hacer parte del Bogotá Fashion Week, certamen de pasarelas, negocios, conferencias y más programación relacionada con la moda.



Daniela Ospina llega a Bogotá para el Bogotá Fashion Week

La antioqueña tocó suelo capitalino horas antes del certamen, en el que según dio a entender, tendrá participación, pues Ospina también es reconocida empresaria.

“Buenos días, Bogotá. Y llegamos al Bogotá Fashion Week”, publicó en sus redes sociales para indicarles a sus seguidores en qué lugar se encontraba.



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No obstante, la mujer, que actualmente está casada con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel, evitó entrar en más detalles, por lo que hay expectativa sobre aparición en el evento.



¿Cómo será el BFW 2026?

El certamen reúne a 145 diseñadores, 44 marcas, así como a empresarios, modelos y más personajes de la industria en 3 días en los que la programación será variada, aunque el eje estará puesto en los 28 desfiles planeados para esta edición en la tarima principal, así como otros adicionales en más locaciones.

Por otra parte, se darán cita más de 80 compradores nacionales e internacionales acreditados para las ruedas de negocios que se efectuarán al tiempo que 60 invitados intervendrán en 24 conversatorios sobre diferentes ámbitos de este sector de la economía.

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La oferta de productos se enfocará en accesorios y artículos de cuero, joyería, ropa interior, moda vacacional, trajes de baño, prendas de calle, casuales, etc.

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