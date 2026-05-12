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Carolina Soto, este es su apodo en día de su cumpleñaos, ¡cuándo cumple? - CaracolTV

Carolina Soto, presentadora de 'Día a Día', programa de Caracol TV, cumplió años y en plena celebración se conoció el apodo que sus seres queridos le tienen, pero que muy pocos conocían. ¿Cómo le dicen?

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Carolina Soto cumplió años y recibió tierna carta que destapó apodo que pocos conocían

La presentadora de ‘Día a Día’, programa de Caracol Televisión, celebró con varios regalos que sus seres queridos le entregaron desde muy temprano.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de may, 2026
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