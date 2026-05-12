Carolina Soto cumplió años y recibió tierna carta que destapó apodo que pocos conocían

Carolina Soto festejó su cumpleaños el martes 12 de mayo de 2026 de una forma muy particular, pues compartió con sus seguidores los obsequios que desde primeras horas de la mañana le empezaron a llegar, entre los que se encontraba una carta que dejó al descubierto un particular detalle de su vida personal, pues en ella se aprecia el apelativo que le tiene una de las personas más cercanas de su familia.

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La mujer fue agasajada con un desayuno a domicilio que le mandó Iván Lalinde, otro de los conductores de ‘Día a Día’, así como con una curiosa ancheta con diferentes productos que le dio su compañera de presentación, la también vallecaucana Carolina Cruz.

Sin embargo, uno de los presentes más especiales fue una carta hecha a mano por Violetta González Soto, su propia hija y quien expresó en el papel el amor que siente por su mamá usando frases cargadas de afecto y un sobrenombre bastante cariñoso.



Apodo de Carolina Soto en día de su cumpleaños

La hija de la presentadora dibujó varios corazones rojos acompañados por el siguiente mensaje: “Mami, eres la mejor mamá. Feliz cumpleaños. Te amo. Gracias por todo”. Además, la dedicatoria decía: “Carolainddddddd”, que al parecer es la forma tierna en la que la niña llama a su madre.

La carta fue publicada por la conductora en sus redes sociales, motivo por el que salió a flote el curioso apelativo que la misma Soto se encargó de confirmar con la siguiente descripción: “Carta para Carolaind, ¿adivinen de quién?”. Adicionalmente, recibió un pastel con una muñeca parada en las manos y la leyenda: “Happy Birthday, Carolain”.



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De esta manera empezó la jornada para una de las conductoras de televisión más reconocidas del país por su aparición cada mañana en la pantalla chica.



Carolina Cruz también recibió regalo en cumpleaños de Carolina Soto

Aunque la celebración era de Soto, la otra Carolina de ‘Día a Día’ no se quedó con las manos vacías si se tiene en cuenta que Iván Lalinde, que le envió un desayuno a la cumpleañera, hizo lo propio con Cruz.

Fue así como ambas mostraron el obsequio que les dio su compañero en esta fecha especial, en la que la propia Soto dijo que iba a festejar “trabajando”.

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