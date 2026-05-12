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Quién es la actriz que interpreta a Nergis en 'El Juego de mi Destino' y cómo se ve HOY - CaracolTV

'El Juego de mi Destino' cuenta con la participación de la actriz Iraz Akçam, quien interpreta a Nergis en la novela turca. La producción fue grabada en 2021; así luce la joven en la actualidad.

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Niña de 'El Juego de mi Destino' luce irreconocible cinco años después de grabar la novela turca

Nergis es uno de los personajes más importantes de la novela turca debido a un suceso que experimenta en los primeros capítulos, pues lleva a Asiye a tomar una drástica decisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Cómo se ve actualmente la actriz que da vida a Nergis en 'El Juego de mi Destino'.