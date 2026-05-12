Niña de 'El Juego de mi Destino' luce irreconocible cinco años después de grabar la novela turca

El pasado 28 de abril se estrenó 'El Juego de mi Destino', novela turca que narra la historia de Asiye, una mamá que hace todo lo que está a su alcance para sacar adelante a sus dos hijos luego de que su pareja sentimental decidiera abandonarlos. Esta producción contó con la participación de un elenco de primera categoría, entre los que se destacan actores como Öykü Karayel, Akın Akınözü, Meriç Aral, entre otras figuras del entretenimiento turco.

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Fue precisamente Iraz Akçam, la actriz que dio vida a Negris, la hija mayor de la protagonista y quien sufre un intento de abuso en su adolescencia, por lo que su mamá se ve obligada a tomar una decisión drástica que cambia la vida de todos.



Cómo luce ahora la actriz que hizo de Negris en 'El Juego de mi Destino'

Akçam recoge más de 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde ha mostrado que ha seguido trabajando en el mundo de la cultura y el entretenimiento, pero esta vez más enfocada en el teatro que en la televisión. De acuerdo con la descripción visible en las plataformas digitales vive entre Estambul y Londres, donde ha logrado reconocimiento y admiración por su trabajo gracias a su participación en festivales y eventos relacionados.

Asimismo, ha utilizado su exposición en Internet para hacer activismo, pronunciándose de esta forma sobre temas como el feminismo, la situación en palestina y declarando su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, compartiendo de esta forma reflexiones sobre autores y referentes desde el mundo artístico.



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Con frecuencia comparte contenido relacionado con los proyectos en los que está trabajando, la influencia que tienen sobre ella algunos personajes que interpreta, los planes que realiza en su día a día y las jornadas de preparación para cada una de las historias que acepta interpretar, creando de esta forma una sólida comunidad que la apoya:

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"Muy bonita, saludos desde México", "¡¡¡Qué hermosa eres!!! 🫂🌺 🥊 ❤️ 💕 🌼 🧚🏻 ♀️", 2Una gran actriz. Todavía recuerdo ese papel en 'Kaderimin Oyunu'. Sabía que tenía toda una carrera por delante", son algunos de los mensajes que se destacan en su red.

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