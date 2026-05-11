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Ben Affleck y Matt Damon fueron demandados por presunta difamación - CaracolTV

Los actores Ben Affleck y Matt Damon enfrentaron una demanda en Florida por presunta difamación tras el estreno de “The Rip”, película inspirada en hechos reales sobre un operativo policial en Miami.

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Ben Affleck y Matt Damon enfrentaron demanda por presunta difamación

Los actores Ben Affleck y Matt Damon enfrentaron una demanda en Florida por presunta difamación tras el estreno de “The Rip”, película inspirada en hechos reales sobre un operativo policial en Miami.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 11 de may, 2026
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