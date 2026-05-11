Ben Affleck y Matt Damon enfrentaron demanda por presunta difamación

Los actores Ben Affleck y Matt Damon enfrentaron una demanda por presuntos daños y perjuicios relacionados con la película The Rip, producción que se convirtió en una de las más comentadas a comienzos de año. La cinta, protagonizada y producida por ambos artistas, incluyó la participación de las colombianas Catalina Sandino Moreno y Sasha Calle.

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La razón de la demanda a Ben Affleck y Matt Damon por producción de 'El Botín'

La historia estuvo inspirada en un operativo real realizado en Miami en 2016 y desde el inicio aclaró que algunos acontecimientos habían sido modificados por razones dramáticas. Sin embargo, dos agentes de policía aseguraron que el contenido de la película afectó seriamente su reputación y generó consecuencias personales y profesionales.



Los policías Jason Smith y Jonathan Santana, quienes participaron en el operativo original, presentaron una demanda ante un tribunal de Florida el pasado 5 de mayo. Ambos afirmaron que la producción los retrató como agentes corruptos y sugirió irregularidades relacionadas con el dinero decomisado durante el procedimiento.

Según trascendió, la película mostró la muerte de un agente a manos de uno de sus compañeros y escenas de corrupción dentro del escuadrón encargado de la incautación. Aunque los nombres reales de los oficiales nunca fueron mencionados en la cinta, los demandantes sostuvieron que era sencillo identificarlos debido a las similitudes con los hechos reales.

La demanda también señaló que varias personas de su entorno comenzaron a cuestionar el origen de sus bienes y patrimonio. De acuerdo con el documento filtrado por Entertainment Weekly, algunos conocidos llegaron a creer que los oficiales utilizaron dinero decomisado para comprar vehículos, embarcaciones y financiar la educación privada de sus hijos.





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Los abogados de los demandantes insistieron en que los hechos retratados en la producción eran falsos y recalcaron que, aparte de la gran incautación ocurrida en la vida real, los sucesos mostrados nunca ocurrieron. Además, explicaron que los agentes intentaron frenar el estreno de la película antes de su lanzamiento.

Según se conoció, en diciembre de 2025 enviaron comunicaciones legales luego de ver el tráiler oficial, pero no obtuvieron respuesta. La demanda también reveló que un agente de Miami-Dade vinculado al proyecto habría contactado posteriormente a los policías en nombre del director Joe Carnahan para disculparse y proponerles colaborar como asesores en futuras producciones.

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Hasta el momento, ni Artists Equity ni los actores se pronunciaron públicamente sobre el proceso judicial, que volvió a abrir el debate sobre los límites entre la ficción y las historias inspiradas en hechos reales.

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