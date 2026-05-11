Se cumple la petición de una participante de ‘A Otro Nivel’ al ser el grupo eliminado

La nueva jornada de ‘A Otro Nivel’ estuvo marcada por momentos de tensión dentro de Four to Sing, agrupación que finalmente quedó eliminada de la competencia tras una segunda presentación frente a los jurados. Antes de conocerse la decisión definitiva, una de las integrantes sorprendió al admitir que no se sentía preparada para continuar en el programa y expresó su deseo de abandonar el reality.

La confesión generó diferencias dentro del grupo, ya que las demás participantes no compartieron su posición y manifestaron que, en caso de salir del concurso, querían hacerlo compitiendo hasta el final y no pidiendo abandonar la competencia. La situación provocó un ambiente incómodo entre las integrantes antes de subir al escenario.



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Durante su primera presentación de la noche, Four to Sing eligió una base militar como lugar para interpretar su canción. Los jurados destacaron la decisión del escenario y señalaron que existió una buena conexión con el tema escogido. También resaltaron las armonías vocales y el manejo de la interpretación grupal.

Sin embargo, los expertos indicaron que hizo falta más creatividad en el juego de voces y una propuesta vocal diferente entre las participantes. Aunque reconocieron aspectos positivos en la puesta en escena, dejaron claro que todavía había puntos por fortalecer dentro del grupo.



En medio de la jornada, Gian Marco también llamó la atención luego de comprometerse a ayudar en temas sentimentales a dos participantes del programa, Luna y Kike, situación que generó comentarios entre los concursantes y los jurados durante el capítulo.

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Más adelante, el público tuvo la responsabilidad de escoger al grupo salvado de la gala. Tras las votaciones, Tropa Sonora consiguió continuar directamente en la competencia, dejando a Cu4rz y Four to Sing en riesgo de eliminación.

Debido a este resultado, ambas agrupaciones regresaron al escenario para realizar una nueva presentación y buscar un lugar en la siguiente etapa del programa. Luego de escuchar nuevamente a los participantes, los jurados tomaron la decisión final sobre cuál grupo debía abandonar la competencia.

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Finalmente, los expertos determinaron que Cu4rz continuara en el reality, mientras que Four to Sing se convirtió en el grupo eliminado de la noche. Durante su despedida, las integrantes agradecieron el apoyo recibido y pidieron al público recordar su paso por el programa y el trabajo que realizaron durante la competencia.

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No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

