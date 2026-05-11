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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el eliminado 11 MAYO - CaracolTV

Four to Sing vivió momentos de tensión luego de que una participante confesara que quería salir de la competencia por no sentirse al nivel y, horas después, el grupo terminó eliminado.

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Se cumple la petición de una participante de ‘A Otro Nivel’ al ser el grupo eliminado

Four to Sing vivió momentos de tensión luego de que una participante confesara que quería salir de la competencia por no sentirse al nivel y, horas después, el grupo terminó eliminado.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de may, 2026
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