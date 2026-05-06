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El grupo de ‘A Otro Nivel’ que quedó en peligro le faltó arriesgarse y el mejor tuvo disputa - CaracolTV

Tropa Sonora quedó en peligro tras recibir críticas de los jurados, quienes señalaron que al grupo le faltó arriesgarse más en lo vocal y aprovechar mejor la canción.

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El grupo de ‘A Otro Nivel’ que quedó en peligro le faltó arriesgarse y el mejor tuvo disputa

Tropa Sonora quedó en peligro tras recibir críticas de los jurados, quienes señalaron que al grupo le faltó arriesgarse más en lo vocal y aprovechar mejor la canción.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de may, 2026
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