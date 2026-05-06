El grupo de ‘A Otro Nivel’ que quedó en peligro le faltó arriesgarse y el mejor tuvo disputa

La más reciente gala de grupos en 'A Otro Nivel' dejó momentos de tensión entre los participantes y decisiones clave por parte de los jurados. Luego de las presentaciones de la noche, el panel eligió a Los Cuadrafónicos como el mejor grupo de la jornada, mientras que Tropa Sonora terminó en peligro de eliminación tras recibir observaciones sobre su desempeño vocal y creativo.

Antes de las devoluciones, Los Cuadrafónicos enfrentaron un reto que generó molestia en su líder Andrea. El grupo recibió una canción en inglés por parte de sus contrincantes, situación que fue interpretada por ella como una estrategia para complicar su presentación. La participante manifestó que dentro de la competencia se podía jugar con estrategia, pero consideró que no debía hacerse con intención de perjudicar a los demás grupos.



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Andrea también aseguró que, si obtenían un buen resultado en la gala, respondería de la misma manera al momento de escoger repertorio para otros participantes. Sus compañeros respaldaron la postura de la líder y se concentraron en preparar la presentación para superar el desafío musical.

Tras subir al escenario, Los Cuadrafónicos recibieron comentarios positivos de parte de los jurados. El panel destacó que el grupo asumió bien el reto de interpretar una canción en inglés y resaltó que durante la presentación se escucharon nuevas facetas en las voces de cada integrante. También señalaron que, pese a la crisis inicial que tuvieron al conocer el tema asignado, lograron sacar adelante el show.



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Los jurados añadieron que el grupo no debía temerle a los retos dentro de la competencia, ya que demostraron capacidad para adaptarse y responder ante dificultades musicales. Además, resaltaron el equilibrio vocal alcanzado durante la interpretación y consideraron que el grupo estuvo a la altura del nivel exigido en el programa.

Luego de conocerse el resultado, los jurados anunciaron que Los Cuadrafónicos eran los ganadores de la noche. Explicaron que el grupo supo moderarse frente al reto recibido y trabajó de manera adecuada para sacar adelante la presentación. Como parte del reconocimiento, Andrea obtuvo el privilegio de escoger el repertorio de otro grupo para la siguiente gala.

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La decisión provocó un intercambio de palabras con Lobelo, líder del grupo que anteriormente les había asignado la canción en inglés. Cuando él aseguró que cualquier canción era buena para competir, Andrea respondió que al momento de entregar repertorios no se debía actuar en tono de burla.

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Por otra parte, Tropa Sonora enfrentó dificultades debido al estado de salud de una de sus integrantes, quien no pudo moverse con normalidad durante la presentación. Al finalizar el show, la presentadora Cristina Hurtado se unió al grupo en el escenario y el jurado Gian Marco hizo un comentario en tono de broma relacionado con los estudios de grabación.

En la devolución, los jurados señalaron que Tropa Sonora debía aprovechar mejor la canción y desarrollar más armonías grupales. Aunque destacaron el manejo del coro y el vestuario, consideraron que faltaron propuestas vocales y mayor riesgo en la presentación. Finalmente, el panel decidió dejar al grupo en peligro y sugirió un nuevo cambio de liderazgo.

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