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Versión de los hechos de la suegra por el asesinato de Carolina Flores - CaracolTV

Erika Herrera, señalada por el feminicidio de Carolina Flores en México, habría dejado varios mensajes en su celular en los que insistió en que no tuvo intención de matar a la modelo.

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Versión de la suegra de Carolina Flores: aseguró que el arma “se disparó sola”

Erika Herrera, señalada por el feminicidio de Carolina Flores en México, habría dejado varios mensajes en su celular en los que insistió en que no tuvo intención de matar a la modelo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
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