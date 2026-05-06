Versión de la suegra de Carolina Flores: aseguró que el arma “se disparó sola”

La investigación por el feminicidio de Carolina Flores continuó avanzando mientras surgieron nuevos detalles sobre los mensajes encontrados en el celular de Erika Herrera, quien permaneció detenida en Caracas a la espera de su extradición a México.



Se conoció la versión de los hecho de Erika Herrera, suegra de Carolina Flores

La mujer de 63 años fue señalada como presunta responsable del asesinato ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento de Polanco, en Ciudad de México. Las autoridades mexicanas indicaron que la exreina de belleza recibió varios disparos y que las pruebas recopiladas llevaron a que el caso fuera investigado como feminicidio.

Tras la captura de Herrera en Venezuela, medios internacionales revelaron nuevos textos que habrían sido hallados en su teléfono móvil. Los escritos, según los reportes, estaban dirigidos a su hijo Alejandro Sánchez y contenían explicaciones sobre lo ocurrido el día del crimen.



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Semanas antes ya se había conocido una supuesta carta encontrada en el dispositivo, en la que la mujer hablaba sobre los motivos que la habrían llevado a atacar a Carolina Flores. Posteriormente aparecieron otros mensajes en los que insistió en que sentía que la modelo había afectado la relación familiar con su hijo.

En uno de los textos difundidos por medios internacionales, Herrera aseguró que el arma se accionó sola. Según el contenido atribuido a la mujer, ella manifestó que inicialmente sintió que solo estaba castigando a su nuera y que después todo se volvió confuso: "Sentí que era como darle cinturonazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola y llegó un momento en que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando"



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En otros mensajes, también sostuvo que llevaba el arma para protegerse y que nunca tuvo intención de causarle un daño mayor a Carolina Flores: "Solamente quería castigarla por grosera y mamona, pero no hacerle más daño". Además, insistió en que no comprendía cómo ocurrieron los disparos y relacionó lo sucedido con problemas derivados de su edad.

Los documentos difundidos también revelaron que la mujer expresó sentimientos de celos hacia la relación que su hijo había construido con la modelo. En varias notas afirmó que sentía haber perdido a su familia desde la llegada de Carolina Flores y aseguró que deseaba recuperar el lugar que tenía antes dentro de la vida de Alejandro Sánchez.

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Las autoridades mexicanas indicaron previamente que la autopsia practicada a Carolina Flores estableció que la joven recibió impactos de bala en el rostro y el tórax. También señalaron que cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido dentro del apartamento donde sucedió el crimen.

Actualmente, Erika Herrera permanece privada de la libertad en una celda de Interpol en Caracas mientras avanzaban los trámites de extradición hacia México. La mujer sería imputada por el delito de feminicidio y, de ser hallada culpable, podría enfrentar penas de entre 40 y 60 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal de Ciudad de México.

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