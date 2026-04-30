Quién es el esposo de Carolina Flores y dónde estaba al momento del asesinato: esto dijo

Continúa la conmoción por la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores, hecho ocurrido el pasado 15 de abril en Polanco en Ciudad de México. Aunque el pasado 29 de abril se conoció que Érika Herrera, suegra de la joven, fue capturada en Venezuela luego de que la Interpol liberara una tarjeta roja para dar con su paradero, se conocieron nuevos detalles del crimen, especialmente de la versión entregada por Alejandro Sánchez.

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La declaración de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, a las autoridades

El periodista Carlos Jiménez, quien se ha encargado de compartir a través de redes sociales actualización del caso, aseguró, al igual que algunas personas del círculo social de la pareja, que la relación suegra- nuera no era del todo buena. Asimismo, expuso la denuncia que dio Alejandro Sánchez al Ministerio Público contra su propia madre un día después de que se presentara el asesinato en su residencia.



"Según él, salió por la mañana a pasear a su bebé, ya que quería llevarlo a pasear por las calles de Polanco. Cuando regresó, dice él, estaba su mamá en la parte baja de la casa. Dice que su mamá le pidió que la dejara a solas con Carolina, que quería platicar con ella, hablar sobre los problemas que tenían y que las dejara un momento a solas", aseguró el comunicador.

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Sánchez habría obedecido a su mamá ubicándose en el otro piso de la propiedad con su bebé de ocho meses; sin embargo, cuando notó que había un ruido anormal se dirigió a donde se encontraban ellas para ver qué estaba ocurriendo: "Escuché un sonido muy fuerte, como un cohete", señaló.

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Fue allí cuando encontró el cuerpo sin vida de su pareja sentimental justo al lado de su progenitora.

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Al parecer, tanto Sánchez como Flores se habrían mudado de Ensenada a Polanco con el objetivo de alejarse de Herrera teniendo en cuenta los desacuerdos que ya habían presentado. El caso actualmente se encuentra en manos de las autoridades, quienes se encuentran realizando el proceso de extradición de Érika Herrera hasta México para aclarar el crimen. Es necesario mencionar que Sánchez generó sospechas no solo porque se tardó un día en dar aviso a los uniformados, sino también porque argumentó que en este periodo de tiempo estuvo grabando videos para el cuidado de su hija en caso de que su situación legal cambiara.