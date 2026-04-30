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Quién es el esposo de la exreina Carolina Flores y qué dijo del caso - CaracolTV

La pareja sentimental de la Miss Teen Universe Baja California fue quien denunció que su mamá, Érika Herrera, habría atacado a la joven. La declaración tuvo lugar un día después del crimen.

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Quién es el esposo de Carolina Flores y dónde estaba al momento del asesinato: esto dijo

La pareja sentimental de la Miss Teen Universe Baja California fue quien denunció que su mamá, Érika Herrera, habría atacado a la joven. La declaración tuvo lugar un día después del crimen.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Esto se sabe sobre la pareja sentimental de la exreina Carolina Flores, asesinada en Ciudad de México.