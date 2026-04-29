Identificaron al taxista que transportó a suegra de Carolina Flores luego del crimen

Se conocieron nuevos detalles del asesinato a la Miss Teen Universe Baja California que falleció en Ciudad de México, al parecer, a manos de su suegra en medio de un caso que se encuentra bajo la lupa de las autoridades. Fue el periodista Carlos Jiménez el encargado de revelar información sobre el crimen, especialmente sobre el taxista que recogió a la mujer luego del supuesto ataque perpetrado en contra de su nueva con arma de fuego.

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Qué se sabe sobre el taxista que transportó a la suegra de Carolina Flores

De acuerdo con el comunicador, la Policía logró identificar al hombre y hasta lo interrogó sobre la carrera que realizó aquel día en horas de la mañana: "Ese día que le conté que la suegra escapó en taxi. Le conté que las autoridades ya estaban investigándolo. Hoy sabemos que la policía de investigación, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya ubicó al conductor de ese taxi”, dijo para el programa C4 en Alerta.



Asimismo, informó en el mismo medio cómo hicieron las autoridades para dar con la ubicación del conductor un par de días después de que se registrara el hecho: “Hizo un rastreo con las cámaras de la ciudad para ver hacia dónde se había ido, ver hacia dónde había viajado y ubicó al taxista y ya habló con el taxista. Lo que sabemos es que el taxista ya les contó a dónde llevó a la señora”, señaló.

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Es necesario mencionar que el pasado 27 de abril, la Fiscalía General de la República solicitó la emisión de la ficha roja de Interpol para agilizar y potenciar las labores de búsqueda de Érika Herrera, la principal sospechosa del asesinato. Fue su hijo y la pareja sentimental de Flores quien realizó la respectiva denuncia ante las autoridades un día después de lo ocurrido. Esto y algunas inconsistencias en su relato hicieron que los uniformados también sospecharan de su versión.

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De acuerdo con las versiones preliminares y los videos captados por una cámara ubicada al interior de la vivienda señalan que Herrera, al parecer, habría solicitado un servicio de transporte después del supuesto ataque y se habría marchado con sus maletas, lo que dio pie para que sospecharan que había sido un hecho premeditado.

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