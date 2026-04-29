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Suegra de la exreina Carolina Flores: identificaron al taxista que la transportó - CaracolTV

El periodista Carlos Jiménez entregó información sobre la investigación que lleva la Fiscalía General de la República por lo sucedido el 15 de abril, después de que la exreina falleciera.

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Identificaron al taxista que transportó a suegra de Carolina Flores luego del crimen

El periodista Carlos Jiménez entregó información sobre la investigación que lleva la Fiscalía General de la República por lo sucedido el 15 de abril, después de que la exreina falleciera.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre el taxista que transportó a la suegra de Carolina Flores luego del crimen.