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Cómo huyó Érika Herrera, suegra de la exreina Carolina Flores - CaracolTV

La forma en la que huyó Érika Herrera, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores del lugar de los hechos hace sospechar a las autoridades de que el ataque fue premeditado. Esto se sabes hasta el momento.

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Así habría huido Érika Herrera, suegra de Carolina Flores y principal sospechosa del crimen

La forma en la que huyó la suegra de la exreina de belleza del lugar de los hechos hace sospechar a las autoridades de que el ataque fue premeditado. Esto se sabe hasta el momento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Esto se sabe sobre la huida de Érika Herrera, la suegra de Carolina Flores.