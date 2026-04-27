Así habría huido Érika Herrera, suegra de Carolina Flores y principal sospechosa del crimen

Se conocen nuevos detalles del crimen de la exreina Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California, en medio del avance de la investigación liderada por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. El caso ha sumado información relevante en los últimos días, a partir de registros audiovisuales y testimonios que permiten reconstruir lo ocurrido antes y después del hecho.

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Cómo huyó Érika Herrera, la suegra de Carolina Flores

Érika Herrera ha sido señalada como la principal sospechosa del crimen. De acuerdo con las primeras versiones, fue su propio hijo quien acudió ante las autoridades un día después de los hechos para denunciarla como presunta responsable. Este elemento marcó un punto de partida en la investigación, ya que permitió orientar las primeras diligencias hacia su entorno cercano.



Asimismo, se conocieron grabaciones de cámaras de seguridad que forman parte del material analizado por las autoridades. En dichos registros no se evidencia la existencia de una pelea previa al ataque, pero sí muestra el momento en el que la mujer usó un arma de fuego y la accionó en contra de su nuera.

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Según reportes difundidos por medios internacionales, la mujer habría abandonado el lugar en un taxi. Al parecer, al momento de la llegada del vehículo, ya contaba con maletas preparadas, las cuales trasladó consigo al salir. Este detalle ha sido incorporado a la línea de investigación, ya que sugiere una posible planificación previa de la salida del sitio.

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En consecuencia, los investigadores trabajan con la hipótesis de que la huida no fue improvisada. La presencia de equipaje listo antes del traslado y la rapidez con la que abordó el taxi son elementos que están siendo analizados junto con otros indicios recolectados en la escena y en los alrededores.

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Mientras tanto, las autoridades continúan realizando operativos y labores de localización con el objetivo de dar con el paradero de Érika Herrera.

En medio del desarrollo del caso, la madre de la víctima ofreció una entrevista a Univisión en la que hizo un llamado directo a la sospechosa para que se entregue y responda ante la justicia por lo ocurrido en el barrio Polanco de Ciudad de México.