Hora de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en EE. UU. este viernes 12 de junio

Caracol Televisión realizará cambios en su programación este 11 de junio para dar espacio a la transmisión de eventos relacionados con el Mundial de Fútbol 2026. La jornada deportiva coincide con el inicio del torneo, que comenzó el pasado 11 de junio con la ceremonia de inauguración en México y el encuentro entre México y Sudáfrica.

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Durante la mañana, la programación mantendrá su horario habitual. En primer lugar, Noticias Caracol se emitirá desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 a. m. Posteriormente, 'Día a Día' estará al aire hasta las 11:15 a. m. A continuación, la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús ocupará la franja hasta las 12:15 p. m.

Más tarde, Noticias Caracol regresará a la pantalla y permanecerá hasta las 3:30 p. m. Después se transmitirá 'Tormenta de Pasiones', producción que se extenderá hasta las 4:45 p. m. A partir de ese momento comenzarán los principales ajustes en la parrilla de programación.

'Efe' se emitirá entre las 4:45 p. m. y las 6:00 p. m. Sin embargo, 'El Juego de mi Destino' no será transmitido durante esta jornada. En su lugar, el canal dará paso a la cobertura de la inauguración del Mundial en Estados Unidos, evento que permanecerá al aire hasta las 7:15 p. m.





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¿A qué hora es el partido Estados Unidos vs. Paraguay?

Tras la ceremonia de inauguración, Caracol Televisión transmitirá el partido entre Estados Unidos y Paraguay. El compromiso está programado para iniciar después de las 7:15 p. m. y se extenderá hasta las 10:00 p. m., por lo que ocupará gran parte de la franja nocturna del canal.

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Es necesario mencionar que la emisión podrá seguirse a través de la señal en vio de Caracol Televisión.

De esta manera, la programación habitual sufrirá modificaciones para permitir la emisión de uno de los encuentros programados dentro de la competencia internacional.

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Finalmente, una vez concluya el encuentro entre las dos selecciones, la programación continuará con la emisión de 'Vecinos', espacio que irá hasta las 11:00 p. m. Posteriormente, Noticias Caracol tendrá una edición de media hora. Para cerrar la jornada, el canal presentará Así va el Mundial a las 11:30 p. m., con información relacionada con los acontecimientos más recientes del torneo.