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Hora de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos 12 de junio - CaracolTV

La FIFA confirmó que los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) tendrán su propia ceremonia de apertura. Tras el show en el Estadio Azteca, fanáticos esperan las otras dos presentaciones.

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Hora de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en EE. UU. este viernes 12 de junio

La FIFA confirmó que los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) tendrán su propia ceremonia de apertura. Tras el show en el Estadio Azteca, fanáticos esperan las otras dos presentaciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Cómo queda la programación de Caracol este 11 de junio por inauguración del Mundial en EE. UU.
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Foto: GettyImages/ AFP.