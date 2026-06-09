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Ronandinho lanzó 'Camisa 10' a pocos días de iniciar el Mundial de Fútbol 2026 - CaracolTV

El astro del fútbol anunció el 9 de junio el lanzamiento de 'Camisa 10', álbum con el que busca potenciar Tu Música, su propio sello musical. Así se escuchan los temas.

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Ronaldinho lanzó álbum a pocos días del Mundial de Fútbol: aparece Pipe Bueno

El astro del fútbol anunció el 9 de junio el lanzamiento de 'Camisa 10', álbum con el que busca potenciar Tu Música, su propio sello musical. Así se escuchan los temas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Qué artistas hacen parte de 'Camisa 10', el nuevo álbum de Ronaldinho.
Qué artistas hacen parte de 'Camisa 10', el nuevo álbum de Ronaldinho.
Foto: Instagram @ronaldinho y @pipebueno