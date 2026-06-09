Ronaldinho lanzó álbum a pocos días del Mundial de Fútbol: aparece Pipe Bueno

Si algo distingue a Colombia dentro de 'CAMISA 10' es la variedad. El primer proyecto musical global de Ronaldinho, que estrena su marca y sello internacional Tu Música, suma catorce nombres del país, un abanico que pocas veces convive en un mismo disco.

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El recorrido va del rap de Nanpa Básico, una de las plumas más respetadas del género en el continente, al pop luminoso de Mike Bahía; del color urbano de Lalo Ebratt a la música popular de Pipe Bueno, que conecta con el corazón del público de a pie. Los acompañan Alex Krack, Miguel Bueno, Totoy El Frío, Zaider, Fariana, Dylan Fuentes, Kevin Florez, Natan & Shander, Julián Daza y Mady Oficial, y como refuerzo urbano regional se suman los venezolanos Micro TDH y Akapellah.

Esa diversidad colombiana es apenas una porción de un proyecto de escala planetaria. 'CAMISA 10' conecta 18 países y territorios en cuatro continentes: el dancehall de Sean Paul, el pop urbano de Pitbull, el dance de Jonas Blue desde el Reino Unido, el electro latino de Juan Magán en España, el sonido francés de Willy William y Vegedream y el afrobeats africano de Odumodublvck y Gyakie conviven con toda la fuerza del urbano latinoamericano, en uno de los mayores cruces de música global jamás reunidos en un lanzamiento.



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El disco lo encabezan Pitbull, con su sello de pop urbano planetario, y Sean Paul, leyenda del dancehall que firma y canta el tema que da nombre al álbum.

Pensado para acompañar la temporada de fútbol más grande del mundo, 'CAMISA 10' busca posicionarse como un lanzamiento que une la música con el deporte y la cultura. Lo idearon los emprendedores Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho, y marca el debut de Tu Música como sello internacional.

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Para Ronaldinho, ídolo brasileño y símbolo del fútbol mundial, llevar tantos sonidos distintos a un mismo proyecto es la realización de una pasión que lo acompaña desde siempre.

“Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida” , dijo el astro del fútbol.

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