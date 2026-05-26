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Quién es Eseniia Mikheeva, la niña que Shakira convocó a bailar 'Dai Dai' - CaracolTV

Shakira emocionó a sus seguidores al dar a conocer a través de redes sociales a la nueva invitada al Mundial del Fútbol. Eseniia Mikheeva se unirá a los Ghetto Kids de Uganda.

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Quién es la nueva convocada por Shakira a bailar 'Dai Dai' en el Mundial de la FIFA 2026

'La Loba' emocionó a sus seguidores al dar a conocer a través de redes sociales a la nueva invitada al Mundial del Fútbol. La pequeña se unirá a los Ghetto Kids de Uganda.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de may, 2026
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Editado por: Marianella Chavarro Castro
Quién es Eseniia Mikheeva, la nueva convocada por Shakira para bailar en em Mundial de la FIFA 2026.
Quién es Eseniia Mikheeva, la nueva convocada por Shakira para bailar en em Mundial de la FIFA 2026.
Foto: Shakira e Instagram @esenya_miss