Quién es la nueva convocada por Shakira a bailar 'Dai Dai' en el Mundial de la FIFA 2026

La cantante barranquillera sigue emocionando a sus fanáticos y los amantes del fútbol no solo con el lanzamiento del videoclip de 'Dai Dai' el pasado sábado 23 de mayo, sino también por anunciar a la segunda convocada para bailar junto a ella en el show de medio tiempo del Mundial de Fútbol 2026, evento que tendrá lugar en Nueva York y en el que también se presentarán Madonna y BTS.

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Quién es Eseniia Mikheeva, la niña convocada por Shakira

Se trata de una bailarina que recoge más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde acostumbra a compartir contenido relacionado con la música, el baile y su amor por las artes, llamando también la atención por sus habilidades para tocar el violín.

Es hija de Marina Essenia y Mikhe Alexander y reside en Estados Unidos, lo que le ha permitido grabar contenido en Florida, Nueva York, Los Ángeles, entre otras zonas del país norteamericano.



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Participó también en America's Got Talent, donde presumió su talento para la danza; sin embargo, su verdadero reconocimiento llegó luego de publicar un video haciendo la coreografía de 'Dai Dai', la canción mundialista.

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Este clip fue reposteado por la colombiana, quien horas después lo subió a las historias de su cuenta de Instagram invitándola al espectáculo de medio tiempo.

La cuenta de la menor es administrada por sus padres, de forma que fue su mamá quien le informó que próximamente estará uniendo su talento al de la intérprete de temas como 'Waka Waka', 'La, la, la' y 'Hips don't lie' en uno de los escenarios más importantes del mundo.

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Con esta noticia, se confirma su participación así como también la de los Ghetto Kids de Uganda, el grupo de niños también aparecen en el video del tema musical.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Increíble cómo el mundial se volvió tendencia para los niños ❤️❤️‍🩹", "Obsesionada contigo👏🔥", "Hermosa esta princesita, 👏👏👏👏saludos para tus redes desde Colombia", "Ya me encantaban tus videos, me encantaba tu baile, es mágico.... Pero ahora te amo aún más", son algunos de los mensajes que le dejan a la niña.