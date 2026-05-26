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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El detective le cuenta a Luis Fernando que su esposa fue a una casa de empeño y le dice cuánto le dieron por sus joyas. Fernando se las pide, pero María reacciona mal y le miente sobre ellas.

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Luis Fernando le tiende una trampa a su esposa y espera que caiga en ella

El detective le cuenta a Luis Fernando que su esposa fue a una casa de empeño y le dice cuánto le dieron por sus joyas. Fernando se las pide, pero María reacciona mal y le miente sobre ellas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de may, 2026
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