En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El detective le cuenta a Luis Fernando que su esposa fue a una casa de empeño y le dice cuánto le dieron por sus joyas. Fernando se las pide, pero María reacciona mal y le miente sobre ellas.
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Luis Fernando le tiende una trampa a su esposa y espera que caiga en ella
El detective le cuenta a Luis Fernando que su esposa fue a una casa de empeño y le dice cuánto le dieron por sus joyas. Fernando se las pide, pero María reacciona mal y le miente sobre ellas.