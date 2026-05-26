Rafael Santos revela qué le dice Diomedes Díaz cuando se le aparece y cómo luce

Rafael Santos, que contó que vive en popular localidad de Bogotá hace años, reveló en el pódcast que a veces su papá se la aparece en sus sueños, aunque no constantemente, pero que solo lo ve de la cintura para arriba.

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“Con una camisa blanca, así como la última vez que lo vimos. El cabello largo, se le ve el rostro muy joven, muy muy fresco y se ve que está en un lugar como tranquilo”, contó el primogénito de Diomedes Díaz.

Asimismo, reveló que en ocasiones su papá le habla y le dice que lo quiere mucho. “Se ríe conmigo, me toca la cabeza, el pelo, como hacía él. Son como esas cosas que uno guarda desde niño en el en el subconsciente y ahí están cuando tu sueñas”, agregó el artista vallenato.

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Con Martín Elías, uno de sus hermanos menores que falleció en un trágico accidente, en 2017, no le pasa lo mismo y cree que es porque “las almas jóvenes las tiene Dios reservadas”, confesó.

¿Cuántos años tiene Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz?

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Rafael Santos nació el 24 de octubre de 1979 en Valledupar, capital del departamento del Cesar. Esto significa que en 2026 celebrará sus 46 años. Desde muy joven estuvo vinculado al mundo de la música gracias a la influencia de su padre. El artista es considerado el hijo varón mayor de Diomedes Díaz y uno de los herederos musicales más visibles de la familia. A lo largo de su trayectoria ha interpretado canciones vallenatas tradicionales y también ha rendido homenaje al repertorio de su padre en diferentes escenarios nacionales e internacionales.

Rafael Santos comenzó a ganar reconocimiento propio desde temprana edad. Entre sus canciones aparecen varias producciones dedicadas al legado de Diomedes Díaz. El cantante también ha participado en conciertos conmemorativos y festivales vallenatos, donde suele interpretar éxitos emblemáticos de 'El Cacique'. Su presencia en redes sociales y medios de comunicación ha ayudado a mantener vigente la memoria musical de la familia Díaz.