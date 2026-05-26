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Rafael Santos revela qué le dice Diomedes Díaz cuando se le aparece y cómo luce

Rafael Santos, uno de los hijos más conocidos de 'El Cacique de La Junta', revela qué le dice Diomedes Díaz cuando se le aparece y cómo luce 13 años después de su muerte.

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Rafael Santos revela qué le dice Diomedes Díaz cuando se le aparece y cómo luce

El hijo de ‘El Cacique de La Junta’ contó en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, que en algunas ocasiones ve a su papá en sus sueños y él le habla de vez en cuando.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de may, 2026
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Rafael Santos revela qué le dice Diomedes Díaz cuando se le aparece y cómo luce
Rafael Santos revela qué le dice Diomedes Díaz cuando se le aparece y cómo luce
Foto: Caracol Televisión