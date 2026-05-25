Karol G y Maluma en los AMAs 2026: así fue las presentaciones de los colombianos

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Encuentro de Maluma y Karol G en la alfombra:
Karol G and Maluma hug and pose with each other at the #AMAs pic.twitter.com/h3DJOfoQ54— Variety (@Variety) May 25, 2026
Show de Karol G en los AMAs 2026:
Presentación completa de Karol G en Los #AMAs pic.twitter.com/HeExf5Y8qu— KAROL G ECUADOR 🇪🇨 (@FCGPOWERECU) May 26, 2026
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