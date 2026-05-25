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Karol G y Maluma en los American Music Awards 2026: presentaciones - CaracolTV

'La Bichota' y 'Don Juan' posaron juntos en la alfombra y pusieron a vibrar al público durante sus presentaciones. El evento se desarrolló en Las Vegas, Estados Unidos.

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Karol G y Maluma en los AMAs 2026: así fue las presentaciones de los colombianos

'La Bichota' y 'Don Juan' posaron juntos en la alfombra y pusieron a vibrar al público durante sus presentaciones. El evento se desarrolló en Las Vegas, Estados Unidos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de may, 2026
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Presentaciones de Karol G y Maluma en los American Music Awards 2026.
Presentaciones de Karol G y Maluma en los American Music Awards 2026.
Foto: Instagram @karolg y @maluma