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Carolina Cruz y Don Jediondo visitan el circuito donde corrió Juan Pablo Montoya en Dallas - CaracolTV

En Dallas, la pareja llega al Texas Motor Speedway, escenario que recibió competencias de Juan Pablo Montoya. Durante el recorrido conoce más sobre este circuito y su relación con el automovilismo y la Fórmula 1.

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Carolina Cruz y Don Jediondo visitan el circuito donde corrió Juan Pablo Montoya en Dallas

En Dallas, la pareja llega al Texas Motor Speedway, escenario que recibió competencias de Juan Pablo Montoya. Durante el recorrido conoce más sobre este circuito y su relación con el automovilismo y la Fórmula 1.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jul, 2026
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