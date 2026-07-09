Carolina Cruz y Don Jediondo visitan el circuito donde corrió Juan Pablo Montoya en Dallas - CaracolTV
En Dallas, la pareja llega al Texas Motor Speedway, escenario que recibió competencias de Juan Pablo Montoya. Durante el recorrido conoce más sobre este circuito y su relación con el automovilismo y la Fórmula 1.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Carolina Cruz y Don Jediondo visitan el circuito donde corrió Juan Pablo Montoya en Dallas
En Dallas, la pareja llega al Texas Motor Speedway, escenario que recibió competencias de Juan Pablo Montoya. Durante el recorrido conoce más sobre este circuito y su relación con el automovilismo y la Fórmula 1.