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Dónde nació Bono, arquero de la Selección de Marruecos, y quién es su esposa

Detalles sobre dónde nació Bono, arquero de la Selección de Marruecos, quién es su esposa y cuántos idiomas habla el jugador que es hincha de River Plate.

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De dónde es Bono, arquero de Marruecos: nació en América y tiene acento argentino

El nombre de Bono volvió a ser tendencia durante el Mundial de la Fifa 2026 gracias a sus destacadas actuaciones con el equipo africano, que disputa los cuartos de final del torneo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Bono, arquero de Marruecos
Bono, arquero de Marruecos
Foto: AFP