De dónde es Bono, arquero de Marruecos: nació en América y tiene acento argentino

Aunque muchos podrían pensar en el vocalista de la banda U2, en el mundo del fútbol el apodo de Bono pertenece a Yassine Bounou, uno de los mejores porteros del planeta y una de las grandes figuras del fútbol africano.

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Yassine Bounou nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, mientras sus padres marroquíes residían temporalmente en ese país por motivos laborales. Sin embargo, cuando tenía apenas tres años, la familia regresó a Casablanca, Marruecos, ciudad donde creció y dio sus primeros pasos como futbolista.

Aunque posee nacionalidad canadiense por nacimiento, Bono siempre eligió representar a Marruecos, el país de origen de su familia y donde se formó deportiva y personalmente. es políglota. Gracias a su historia familiar y a su carrera internacional, Bono habla con fluidez árabe, francés, inglés y español, con acento argentino, pues públicamente se ha declarado fanático de River Plate.

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Su dominio de varios idiomas le ha permitido comunicarse con naturalidad en los diferentes clubes donde ha jugado y atender entrevistas en distintos idiomas durante competencias internacionales. Incluso, durante el Mundial de Catar 2022 respondió preguntas en árabe, español, francés e inglés.

Dónde ha jugado Bono, arquero de la Selección de Marruecos

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Con una trayectoria que lo ha llevado por Marruecos, España y Arabia Saudita, Bono se ha consolidado como un arquero de élite gracias a su seguridad bajo los tres palos, su liderazgo y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. La carrera profesional de Yassine Bounou comenzó en el histórico Wydad Casablanca, uno de los clubes más importantes de Marruecos y, posteriormente, dio el salto al fútbol europeo, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Pasó por:



Wydad Casablanca (Marruecos).

Atlético de Madrid B (España).

Real Zaragoza (España).

Girona FC (España).

Sevilla FC (España).

Al Hilal (Arabia Saudita).

Fue precisamente con el Sevilla FC donde alcanzó el reconocimiento internacional, conquistando dos títulos de la UEFA Europa League y siendo elegido como uno de los mejores arqueros del continente. En 2023 fichó por Al Hilal, uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudita.

Quién es la esposa de Bono, arquero de Marruecos

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Bono suele mantener su vida privada lejos de los medios, aunque se sabe que está casado con Imane Khallad, con quien tiene un hijo. En distintas entrevistas ha contado que su familia ha sido fundamental tanto en su desarrollo personal como en las decisiones más importantes de su carrera. De hecho, durante el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo ha protagonizado emotivas imágenes celebrando junto a su hijo después de importantes victorias de Marruecos.

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El arquero también ha hablado del papel que desempeñó su padre en su infancia, recordando que fue quien le inculcó la pasión por el fútbol y le regaló una camiseta de River Plate con el número 10 de Ariel Ortega, jugador al que considera su gran ídolo.

