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Quién es la asistente de Shakira; se volvió viral en entrevista con David Broncano- CaracolTV

La cantante barranquillera Shakira protagonizó un cómico momento en La Revuelta debido a su asistente personal, quien gateó para intentar colgar una llamada que le hicieron en vivo a la artista.

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Shakira se volvió viral por la reacción de su asistente en medio de una entrevista virtual

La cantante colombiana concedió una entrevista virtual para un medio español y vivió divertido momento durante el encuentro. El gracioso momento quedó grabado en video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Shakira vivió divertido momento en entrevista por cuenta de su asistente personal.
Shakira vivió divertido momento en entrevista por cuenta de su asistente personal.
Foto: GettyImages.