Shakira se volvió viral por la reacción de su asistente en medio de una entrevista virtual

Shakira se hizo tendencia en redes sociales luego de conceder una entrevista para 'La Revuelta', programa de televisión española conducido por David Broncano. La cantante participó en el espacio mediante una conexión desde Baltimore (Estados Unidos), donde conversó con el presentador sobre distintos temas, entre ellos sus más recientes trabajos musicales.

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En medio de la entrevista, la intérprete de 'Dai Dai', canción del Mundial de Fútbol 2026, recibió tres llamadas telefónicas. Debido a esta situación, Broncano le pidió que contestara las llamadas en vivo mientras continuaban con la conversación.

No obstante, uno de los momentos que más llamó la atención de quienes seguían la transmisión ocurrió mientras Shakira intentaba colgar una de las llamadas. En el video quedó registrado el instante en el que una persona de su equipo pasó gateando detrás de ella de un lado a otro hasta ayudarle, aparentemente, a colgar la llamada.

La escena no pasó desapercibida para el presentador, quien inmediatamente preguntó quién era la persona que había aparecido detrás de la cantante durante la transmisión. Según comentó la barranquilllera, en un primer momento no había notado lo que había ocurrido a sus espaldas.





Posteriormente, y a petición del entrevistado, la artista presentó a la integrante de su equipo. Se trata de su asistente, Diana, quien apareció frente a la cámara después de que Broncano preguntara por su identidad. Tanto la mamá de Milán y Sasha como su trabajadora reaccionaron con buen sentido del humor y hasta bromearon con su parecido físico.

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Después de que el fragmento comenzara a circular en distintas plataformas digitales, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. El momento fue replicado y generó todo tipo de comentarios, especialmente mensajes en donde se reían del curioso episodio.

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Entre los mensajes publicados por los internautas se encuentran: "Premio a la asistente más guay y eficiente del mundo 😂🙌", "Shak me da años de vida💜💜💜💜💜💜💜", "Qué genial verla reír y facturar, sin duda está atravesando un buen momento. Después de la tormenta ⛈️ sale el sol ☀️ ❤️", "Si yo fuera el asistente de Shaki, tampoco me importaría arrastrarme a colgar una llamada jajajaja".

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Shakira se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026 que se ha venido desarrollando en México, Estados Unidos y Canadá. Durante el espectáculo, actuará junto a otros artistas como Madonna y BTS.