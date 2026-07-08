Cuánta plata llegó a pagar Gerardo Bedoya por ser expulsado de los partidos

El sexto capítulo de 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas' contó con la participación de Gerardo Bedoya como invitado especial durante el recorrido que realizan las cinco parejas dentro del avión. El exfutbolista colombiano apareció en la cabina y compartió con los participantes algunas experiencias relacionadas con su carrera deportiva.

Su presentación estuvo a cargo de Santiago Rodríguez, quien lo recibió con una tarjeta roja, en referencia a las expulsiones que marcaron distintos momentos de su trayectoria en el fútbol. A partir de ese momento, Bedoya habló sobre el registro por el que es ampliamente reconocido y explicó que existe un récord relacionado con la cantidad de tarjetas rojas que recibió durante su carrera.



Según comentó, la cifra que suele mencionarse es de 46 tarjetas. Sin embargo, señaló que nunca llevó la cuenta de las expulsiones y que ese número corresponde al registro que otras personas han difundido sobre su historial en las canchas.

Además, durante la conversación recordó un episodio de su paso por Cali, donde, según relató, ya estaban cansados de sus expulsiones. En ese contexto, contó que llegó a pagar hasta ocho millones de pesos debido a esas sanciones. Asimismo, manifestó que cree haber sido el único jugador al que le correspondió asumir ese tipo de pagos por esa situación.

Posteriormente, el exfutbolista compartió algunas anécdotas que vivió con un técnico argentino. Durante ese espacio recordó diferentes momentos relacionados con esa etapa de su carrera y los narró ante los integrantes del programa, quienes escucharon sus historias mientras continuaban el viaje.





Más adelante, como parte de la dinámica habitual de 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas', Bedoya firmó el balón del programa, un elemento que reúne las firmas de los invitados que participan en cada capítulo. Después de realizar este gesto, regresó a su asiento en la clase preferencial del avión, desde donde continuó acompañando el desarrollo de la experiencia.

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De esta manera, la presencia de Gerardo Bedoya se sumó a la lista de invitados que han estado en 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas', entre ellos Faustino 'El Tino Asprilla' y hasta el mismísmo David Ospina.

No te pierdas 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.