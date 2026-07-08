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Cuánta plata llegó a pagar Gerardo Bedoya por ser expulsado de los partidos - CaracolTV

El exfutbolista colombiano cuenta en el programa que llegó a pagar hasta 8 millones de pesos por las expulsiones que le hicieron en los partidos, argumentando que en Cali ya estaban cansados de sus tarjetas rojas.

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Cuánta plata llegó a pagar Gerardo Bedoya por ser expulsado de los partidos

El exfutbolista colombiano cuenta en el programa que llegó a pagar hasta 8 millones de pesos por las expulsiones que le hicieron en los partidos, argumentando que en Cali ya estaban cansados de sus tarjetas rojas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de jul, 2026
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