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Cuál es la carrera que Shakira quiere estudiar a sus 49 años: le contó a Lele Pons - CaracolTV

La cantante barranquillera se sentó a hablar con su amiga Lele Pons y le confesó cuál es el proyecto que le hace falta ejecutar más allá de su faceta artística.

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Shakira confesó a sus 49 años que quiere estudiar una carrera universitaria

La cantante barranquillera se sentó a hablar con su amiga Lele Pons y le confesó cuál es el proyecto que le hace falta ejecutar más allá de su faceta artística.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Shakira confesó que quisiera estudiar una carrera universitaria.
Shakira confesó que quisiera estudiar una carrera universitaria.
Foto: Gettyimages