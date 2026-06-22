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Shakira, en partido de Argentina
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Shakira estuvo en partido de Argentina vs. Austria: tierno momento con sus hijos

Shakira estuvo en partido de Argentina vs. Austria, en la Copa del Mundo de 2026. Las cámaras captaron a la barranquillera en un tierno momento con su hijo mayor.

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Shakira quedó captada en partido Argentina vs. Austria: tuvo lindo momento con sus hijos

La cantante colombiana disfrutó del juego de la ‘Albiceleste’, en su segunda salida en la Copa del Mundo 2026, que se llevó a cabo en el estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Foto: Getty Images