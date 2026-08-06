Exreina que compitió con Andrea Nocetti dijo por qué no logró ser actriz: “No me dio”

Pese a que eran competencia, las exreinas hicieron un vínculo muy fuerte que, después de más de 20 años, se mantiene intacto. Las exreinas, que crearon el pódcast '2 Sin Libreto', estuvieron en ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, y allí Pilar Sandova reveló que, tras su paso por el certamen de belleza, tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión.

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Sin embargo, confesó que la actuación nunca fue lo suyo y que, después de varios intentos, decidió tomar otro rumbo para su vida. "Apenas pasó el reinado, sí intentaron meterme en una novela que creo que era con Víctor Mallarino. Yo fui como a seis castings y no me dio”, reveló ella en la conversación.

"O sea, eso de aprenderme, no sé, cómo aprenderme los libretos... Y tenía que bailar al mismo tiempo, porque creo que esa la hizo Manuela González al final, no sé. Y tocaba bailar al tiempo, y yo pensar, bailar, toda esa vaina al tiempo... no podía", agregó ella.

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Posteriormente, la amiga de Andrea Nocetti dijo en el pódcast que pensó que la presentación podía ajustarse mejor a sus habilidades. Sin embargo, tampoco logró consolidarse en ese campo.

“Me gustaba la presentación y estuve con la persona encargada de eso en uno de los canales, y me dijo que tenía que hacer una terapia porque cuando yo hago terapia se me aclara la voz, y es verdad. Yo: '¡No, hombre! ¿Terapia? No estoy para terapia ahora'", contó.

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Después de esa experiencia, la exreina tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida: salir de Colombia para continuar con su formación académica en Australia, en donde terminó sus estudios en Comunicación Social, carrera que comenzó en la Universidad de la Sábana.

Exreina de Colombia fue corredora de bolsa

Al regresar al país, Sandoval se abrió paso en un escenario muy distinto al del entretenimiento. La exreina construyó una sólida carrera en el sector financiero, desempeñándose en el área de ventas y, posteriormente, como corredora de bolsa.

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Su experiencia en este campo demuestra que su vida profesional tomó un rumbo completamente diferente al que muchos imaginaban tras verla representar la belleza colombiana.