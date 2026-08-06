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Exreina que compitió con Andrea Nocetti dijo por qué no logró ser actriz

Exreina que compitió con Andrea Nocetti en el Concurso Nacional de Belleza dijo por qué no logró ser actriz. La excandidata hizo 'castings' y hasta intentó ser presentadora.

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Exreina que compitió con Andrea Nocetti dijo por qué no logró ser actriz: “No me dio”

Se trata de Pilar Sandoval, que en el año 2000 representó al departamento de Huila en el Reinado Nacional de Belleza, en donde conoció a la que se convirtió en Señorita Colombia del año.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Andrea Nocetti y Pilar Sandoval
Andrea Nocetti y Pilar Sandoval
Foto: Caracol Televisión