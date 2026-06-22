Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
ARGENTINA VS AUSTRIA - JUNIO 22 - MUNDIAL 2026
Fredy Guarín y Andreína Fiallo
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Fredy Guarín habría vuelto con Andreina Fiallo; estuvieron en cena con Falcao

Andreina Fiallo y Fredy Guarín volvieron a posar untos en medio de una cena con Falcao García y Lorelei Tarón, en una cena de cumpleaños de la esposa del 'Tigre'

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Fredy Guarín estuvo con Andreína Fiallo en cena con Falcao y su esposa: “Qué viva el amor”

Los seguidores generaron rumores de que existía la reconciliación entre Andreína Fiallo y Fredy Guarín, pues interactuaban en redes. Tras 10 años de su ruptura, volvieron a mostrarse como pareja.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Fredy Guarín
Fredy Guarín
Foto Instagram: @fguarin13