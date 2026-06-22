Fredy Guarín estuvo con Andreína Fiallo en cena con Falcao y su esposa: “Qué viva el amor”

El pasado domingo 21 de junio, Fredy y Andreína subieron unas fotos junto a Falcao y Lorelei, compartiendo una cena en Miami por el cumpleaños de la esposa del ‘Tigre’. La publicación tenía como pie de foto: “Reencuentros que llenan el corazón”.

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Sus seguidores no tardaron en reaccionar. “No resisto tanta alegría”, “ayyy los queremos, viva el amor”, “la foto esperada por medio Colombia”, “Dios hace milagros, sí que sí”, “la pareja favorita de Colombia.

Lorelei avivó los rumores de la reconciliación con el comentario “ayy, los queremos, viva el amor”, mientras que el exfutbolista del Inter de Italia escribió: “Dios es demasiado bueno, i love”.

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Esta no es la primera publicación en la que se muestran juntos la exmodelo venezolana y el exfutbolista. Se les vio compartiendo en la fiesta de los 15 años de su hija y, posteriormente, él le dejó un cariñoso comentario a la que se supone era su exesposa.

Qué pasó con Fredy Guarín y Andreína Fiallo

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Andreína Fiallo y el exjugador entablaron su relación amorosa alrededor entre el 2006 y 2007. Se conocieron cuando él recién estaba comenzando su vida en el mundo del fútbol en Europa. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos; Daniel y Dana.

Sin embargo, años después, Fredy Guarín conoció a la modelo y presentadora paisa Sara Uribe y se enamoraron, y con ella tuvo a su hijo menor, Jacobo. Pero la pareja terminó separándose en 2020.

Fredy Guarín vivió momentos difíciles que él mismo contó, pero con ayuda profesional logró salir de ellos y hasta se convirtió en un embajador de la salud mental, reconocimiento otorgado por el gobierno de Estados Unidos. Mejoró su relación con sus hijos mayores y cada vez está más cerca de su familia.

