Fredy Guarín recordó cuando intentó quitarse la vida en medio de sus problemas con el alcohol

Fredy Guarín recordó uno de los episodios más complejos que atravesó mientras enfrentaba problemas con el consumo de alcohol. Durante una conversación en el programa Juanpis Live Show, el exfutbolista habló sobre distintos momentos de su vida personal y profesional, luego de cumplir dos años sobrio y en proceso de recuperación.

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Así fue el momento de declive de Fredy Guarín: intentó quitarse la vida inconscientemente

En la entrevista, Guarín explicó que las dificultades comenzaron cuando llegó a jugar al fútbol en China. Según relató, en esa etapa sus ingresos aumentaron de manera considerable y, al mismo tiempo, también crecieron las fiestas y el consumo de bebidas alcohólicas. Con el paso del tiempo, la situación se volvió más difícil de controlar.



El exjugador indicó que, meses antes del inicio de la pandemia, se encontraba en Brasil, país en el que seguía presentando inconvenientes relacionados con el alcohol. Cuando comenzaron las restricciones sanitarias a nivel mundial, permaneció allí solo, sin posibilidad inmediata de regresar a Colombia.





Guarín contó que intentó volver al país, pero las respuestas de las autoridades migratorias eran negativas debido a las medidas adoptadas en ese momento. Además, señaló que no tenía entrenamientos ni partidos por disputar, por lo que consideró que no había impedimento para seguir bebiendo de manera constante.

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En medio de esa etapa, relató que consumía grandes cantidades de alcohol y que en varias ocasiones llamó a migración para insistir en su regreso a Colombia. En una de esas jornadas, mientras se encontraba en estado de embriaguez, ocurrió el episodio que marcó un punto crítico en su vida.

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El exfutbolista confesó que intentó lanzarse desde el balcón del lugar donde vivía en Brasil. Aunque no precisó la altura del edificio, explicó que no recordaba con claridad lo sucedido esa noche debido al estado en el que se encontraba. Solo conservaba recuerdos fragmentados, entre ellos una llamada en la que le indicaban que debía esperar ocho días más para obtener respuesta sobre su viaje.

También recordó que en la vivienda se encontraba una empleada doméstica, algo que no era habitual en ese horario, ya que normalmente trabajaba durante el día y se retiraba en la noche. Sin embargo, esa jornada permaneció allí más tiempo, lo que él recalca que fue obra de Dios que la puso allí.

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Según contó, fue esa mujer quien advirtió lo que estaba ocurriendo y evitó que se lanzara del balcón. Tiempo después, ella misma le explicó lo sucedido, ya que él no tenía memoria completa del momento.

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Guarín aseguró que ese hecho representó una señal de la gravedad del problema que atravesaba. Posteriormente logró regresar a Colombia, pero durante siete meses más continuó sin control sobre la situación. Finalmente, esa crisis también influyó en la decisión de retirarse del fútbol profesional y comenzar un proceso de recuperación.

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