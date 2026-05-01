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Fredy Guarín intentó quitarse la vida por crisis con el alcoholismo - CaracolTV

El exfutbolista habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida durante una entrevista, en la que repasó su proceso de rehabilitación tras cumplir dos años de sobriedad.

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Fredy Guarín recordó cuando intentó quitarse la vida en medio de sus problemas con el alcohol

El exfutbolista habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida durante una entrevista, en la que repasó su proceso de rehabilitación tras cumplir dos años de sobriedad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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Fredy Guarín reveló que intentó quitarse la vida en crisis con el alcohol.jpg