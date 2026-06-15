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Qué consejos dio Helenita Vargas a Arelys Henao: fueron tres fundamentales

Los tres consejos que Arelys Henao, 'La reina de la música popular', recibió de Helenita Vargas y fueron fundamentales para tener una carrera exitosa en la música.

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Los consejos claves que Helenita Vargas le dio a Arelys Henao: “Me arreglaron la vida”

En el podcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, la cantante antioqueña habló sobre su relación con ‘La Ronca de Oro’ y el tema más difícil de su vida: el cáncer que logró derrotar

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Foto: Historias con Ritmo de Caracol Televisión