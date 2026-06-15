Los consejos claves que Helenita Vargas le dio a Arelys Henao: “Me arreglaron la vida”

Desde sus inicios, Arelys Henao tomó a Helenita Vargas como un ejemplo a seguir, pues la fallecida Ronca de Oro era un símbolo de empoderamiento femenino en un género que en su época era liderado por los hombres.

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Durante el transcurso de la vida musical, las grandes artistas compartieron escenarios y pequeños conciertos; la misma Arelys dijo en ‘Historias con Ritmo’, que gracias a esos momentos hicieron una amistad inquebrantable.

Incluso, Helenita Vargas le dio tres consejos fundamentales que, hasta el día de hoy, le han funcionado a Henao para tener una carrera exitosa y sin escándalos.

“Me dio tres consejos que marcaron mi vida y que marcan la vida de cualquier famoso. Me dijo: ‘Acuérdate que a mí me han involucrado con este, con aquel, con todo el mundo, pero te voy a dar tres consejos para que entiendas. Primero, nunca, en ninguna circunstancia, reconozcas un enemigo o reconozcas rencillas públicamente, jamás. Todo está hermoso todo está divino. Segundo, en la vida, en el amor, en el trabajo, en todo, cuando usted demuestra que le dolió está perdido. Y tercero, compre lentejuelas, así sean de 5.000’, y en realidad, eso resume la carrera artística”, contó ‘La reina de la música popular’.



Además, recordó el duro momento cuando le diagnosticaron el cáncer de tiroides en 2014. Para ella fue muy difícil recibir la noticia porque en ese momento, sus hijos estaban muy pequeños y a ella le daba miedo perder la batalla, dejarlos solos y no tener la oportunidad de verlos crecer. Pero, afortunadamente, logró salir victoriosa de la enfermedad.