Así fue como Arelys Henao se salvó de pasar cinco años en la cárcel: un amigo la condenó

La reconocida cantante de música popular Arelys Henao confesó que estuvo muy cerca de enfrentar cinco años de cárcel por un hecho que, asegura, marcó su vida. Según relató, una persona a la que consideraba su amigo le entregó un paquete para que lo llevara a otro país, desde el primer momento, el encargo le pareció sospechoso, por lo que decidió acudir a un amigo que trabajaba en la Policía para que lo revisara.
El resultado fue alarmante: el contenido del paquete era ilegal y, de haberlo transportado, podría haber sido condenada a cinco años de prisión. La artista reconoce que este episodio le dejó una gran lección sobre la importancia de la desconfianza en ciertas situaciones.
Durante la misma conversación, Arelys recordó con profunda emoción su estrecha amistad con el fallecido “Rey del Despecho”, Darío Gómez. Juntos grabaron la canción El Rey y la Reina, un tema que simboliza la conexión especial que siempre tuvieron. “Con Darío sentía una cercanía espectacular. Nuestras vidas tenían muchas similitudes y eso nos unió más”, expresó.
Arelys aseguró que la muerte de Gómez fue un golpe devastador en su vida personal y artística. “Siempre fue mi referente, un hombre noble, generoso y lleno de talento. Su partida dejó un vacío enorme que nunca se llenará”, agregó.
Para la intérprete, recordar a Darío es también una forma de honrar la historia de la música popular colombiana, un género que ambos defendieron y llevaron con orgullo a lo más alto. Hoy, entre el dolor de la pérdida y las lecciones que la vida le ha dado, Arelys Henao sigue construyendo su legado, inspirada por las memorias y aprendizajes que dejaron esos momentos decisivos.
