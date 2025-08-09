Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / Así fue como Arelys Henao se salvó de pasar cinco años en la cárcel: un amigo la condenó

Así fue como Arelys Henao se salvó de pasar cinco años en la cárcel: un amigo la condenó

En Se Dice de Mí la cantante habla sobre cómo evitó este destino y aprovecha para hablar sobre el enorme dolor que sintió al perder a uno de sus grandes amigos, el maestro Darío Gómez.