Luis Alfonso, Juliana y Pasabordo harán concierto para ayudar a damnificados

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia generó preocupación y tristeza dentro y fuera del país, especialmente por las difíciles condiciones que enfrentan las familias que resultaron afectadas. Mientras organismos de emergencia y autoridades avanzan con las labores de atención y recuperación, diferentes figuras del entretenimiento latinoamericano han decidido sumar su voz y sus esfuerzos a la ayuda que necesitan los damnificados.

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Desde las redes sociales y sus equipos de trabajo, varios artistas han expresado su solidaridad con las comunidades afectadas y han comenzado a explorar diferentes alternativas para contribuir de manera concreta. Entre las iniciativas que se preparan están la realización de eventos y actividades benéficas que tendrían como objetivo recaudar recursos, reunir ayudas y llevar asistencia a quienes más lo necesitan en medio de esta emergencia.

Así será el concierto solidario de Luis Alfonso, Pipe Bueno y más artistas

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Durante el marco de la contingencia nacional, varios artistas nacionales e internacionales se suman a una de las jornadas musicales con mayor sentido de solidaridad. El próximo sábado 15 de agosto, la música se tomará La Macarena de Medellín con el concierto ‘Colombia, Medellín te quiere’, una iniciativa solidaria que reunirá a destacados artistas nacionales para apoyar a las familias afectadas por el sismo.





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El evento contará con la participación de artistas como Luis Alfonso, Kapo, Hamilton, Pipe Bueno, Juliana, Juan Duque, Llane, Andy Rivera, Piso 21 y Pasabordo, entre otros representantes de la música colombiana.

Además de ofrecer una jornada musical para el público, el concierto tendrá un importante propósito social: el 100 % de los ingresos obtenidos por la boletería será destinado a las familias afectadas por el sismo. De esta manera, quienes asistan podrán disfrutar del espectáculo y, al mismo tiempo, contribuir directamente a la atención de quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

Así mismo, los equipos de trabajo de los artistas y agrupaciones a través de sus canales de difusión han confirmado que, durante la jornada se tendrá un punto de acopio, habilitado desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Morat destinará parte del ingreso de sus conciertos a la reconstrucción de colegios

Además de enviar un mensaje de solidaridad a las comunidades educativas con las que ha trabajado durante años y expresar su preocupación por los daños ocasionados en diferentes colegios, la agrupación bogotana y su equipo decidieron tomar acciones concretas para apoyar a las familias colombianas afectadas por la emergencia.

Como parte de esta iniciativa, se habilitaron cuatro puntos de donación en el Movistar Arena y sus alrededores durante sus seis fechas en el ‘beniun’. Los asistentes podrán realizar aportes económicos en la taquilla del escenario y en los tres puntos de venta de ‘merchandising’ oficial de la agrupación.

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Los recursos recaudados serán canalizados a través de UNICEF, organización con la que Morat ha trabajado durante varios años y que se encargará de orientar las ayudas de acuerdo con las necesidades y prioridades identificadas durante la emergencia.