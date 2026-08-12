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Luis Alfonso, Juliana y Pasabordo en concierto para ayudar a damnificados

Varios artistas nacional e internacional se solidarizan con los damnificados por el terremoto presentado el pasado 10 de agosto en Colomba. Aquí los detalles de los eventos.

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Luis Alfonso, Juliana y Pasabordo harán concierto para ayudar a damnificados

Varios artistas nacional e internacional se solidarizan con los damnificados por el terremoto presentado el pasado 10 de agosto en Colomba. Aquí los detalles de los eventos.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Cortesía: Oficinas de prensa