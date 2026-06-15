Boda de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín: fotos en su tercer matrimonio

Luis Alfonso compartió este 15 de junio las primeras imágenes de su tercera boda con Luisa Fernanda Pulgarín, hecho que generó múltiples reacciones entre sus seguidores en redes sociales. A través de las fotografías difundidas por el artista, la pareja dejó ver algunos detalles de la celebración que habían anunciado meses atrás.

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Cabe recordar que, en febrero de 2026, ambos dieron a conocer que volverían a contraer matrimonio. Desde entonces, sus seguidores estuvieron atentos a las novedades relacionadas con este nuevo paso en su relación. Con la publicación de las imágenes, se conocieron algunos momentos de la jornada que reunió a a las personas más cercanas a su círculo.

Así fue la tercera boda de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín. Foto: Instagram @luisalfonso y @luisafdapv

En las fotografías compartidas por el cantante se observa a la pareja preparándose para su día especial y dirigiéndose al lugar de la celebración. Asimismo, una de las imágenes muestra a dos caballos dispuestos para la ocasión mientras ellos los montan vestidos de blanco y con sombreros.

La historia de amor entre ambos fue abordada recientemente por el artista durante una entrevista concedida en mayo para el programa 'Los Informantes'. En ese espacio, además de referirse a la muerte de Yeison Jiménez, también habló sobre cómo conoció a su actual esposa. Según relató, el encuentro se produjo durante una Feria de las Flores y, pocos días después, decidieron comenzar una vida juntos.





Con el paso de los años, la pareja ha consolidado su proyecto familiar. Actualmente tienen tres hijos y comparten diferentes aspectos de su vida tanto personal como profesional. De hecho, Luisa Fernanda Pulgarín desempeña un papel importante dentro del equipo de trabajo del cantante, ya que actualmente se desempeña como su stylist.

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Gracias a esta labor, participa en la preparación de las apariciones públicas del artista y en la imagen que proyecta en diferentes producciones audiovisuales. De esta manera, también forma parte de los procesos relacionados con sus presentaciones y videos, aspectos que suelen ser compartidos en redes sociales y otros espacios digitales.

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Entretanto, la publicación de las primeras fotografías de la boda generó una amplia respuesta entre los seguidores del intérprete de 'Chismofilia'. En los comentarios, numerosos usuarios expresaron su emoción por este nuevo capítulo en la historia de la pareja y destacaron los detalles mostrados en las imágenes.

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