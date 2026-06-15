Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Festivo Premier
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Luis Alfonso se casa por tercer vez con Luisa Fernanda Pulgarín: FOTOS - CaracolTV

A través de redes sociales, el cantante de música popular y la estilista mostraron las primeras imágenes de su celebración. Así inició la historia de amor de la pareja.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Boda de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín: fotos en su tercer matrimonio

A través de redes sociales, el cantante de música popular y la estilista mostraron las primeras imágenes de su celebración. Así inició la historia de amor de la pareja.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Luis Alfonso y Luisa Pulgarín se casaron por tercera vez.
Luis Alfonso y Luisa Pulgarín se casaron por tercera vez.
Foto: Instagram @luisafdapv y @luisalfonso