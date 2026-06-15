Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, recordó cuando la trataron de "travesti" en España

La Selección Colombia está lista para competir en el Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá. A pocos días de que diera inicio la Copa del Mundo, James Rodríguez lanzó una docuserie en Netflix donde se refirió a los momentos más comentados de su vida deportiva y personal.

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Daniela Ospina habló sobre las críticas que recibió en España

Uno de los momentos más llamativos del segundo episodio tuvo lugar cuando Rodríguez habló acerca de la acogida que tuvo luego de su participación en el Mundial de Brasil 2014 y su llegada al Real Madrid, pues con él se llevó a Daniela Ospina, su entonces pareja sentimental y la madre de su hija Salomé.

En el episodio recordaron una entrevista que ella concedió en 2025, donde aseguró que fue blanco de múltiples críticas por parte de los medios de comunicación extranjeros, que no dudaban en referirse a su aspecto físico.





"Horrible. Amo España, pero me dieron muy duro. Sí, la prensa. Me tildaron de travesti. Fue fuerte. Yo te lo juro que a veces me lo recuerdo y digo 'ay, ¿yo cómo no caí en una depresión o en algo?, pero lo de España creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la vida y, sobretodo porque bueno, yo estaba muy jovencita", mencionó.

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Posteriormente, la familia del jugador admitió que desde allí él empezó a recibir la atención no solo de los medios especializados en deporte, sino también en entretenimiento, por lo que frecuentemente se convertía en tendencia en redes sociales debido a actitudes polémicas que tenía en su día a día.

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Una de las controversias más sonadas fue cuando aseguraron que condujo un auto a 200 kilómetros por hora. Con buen sentido del humor, el futbolista aseguró que fueron 180 kilómetros por hora y añadió que de ahí en adelante el interés en él fue escalando.

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"Todos los días era tendencia en Twitter, por cualquier cosa. Que si llegó tarde, que si el trabajo, que si anduvo rápido en el carro, que si la multa, ¿sabes? Cosas que hace cualquier jugador o cualquier persona en el mundo", explicó María del Pilar Rubio durante la entrevista.