Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Daniela Ospina, mamá de Salomé y ex de James rodríguez, recordó críticas en España - CaracolTV

En la docuserie 'James', de Netflix, la exesposa del jugador de la Selección Colombia recordó todas las críticas que vivió en España mientras lo acompañaba en su ascenso al éxito.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, recordó cuando la trataron de "travesti" en España

En la docuserie 'James', de Netflix, la exesposa del jugador de la Selección Colombia recordó todas las críticas que vivió en España mientras lo acompañaba en su ascenso al éxito.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Qué dijo Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, sobre su temporada viviendo en España.
Qué dijo Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, sobre su temporada viviendo en España.
Foto: Instagram @jamesrodriguez10 y @daniela_ospina5