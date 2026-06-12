Nació bebé de Bless y Manuela QM: noticia llega en medio de problema legal

El cantante antionequeño y Manuel QM, su pareja sentimental, anunciaron el pasado 11 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram el nacimiento de su primer hijo. De acuerdo con los detalles que compartieron en redes sociales, la creadora de contenido inició labor de parto el día anterior en una clínica de Medellín.

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"Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida 💙😍😍", escribió el artista.

Aunque muchos fanáticos reaccionaron con emoción a las instantáneas que compartió, una de las respuestas más llamativas fue la de Aida Victoria, que escribió: "El amiguito de Emi.🫶🏻 Te dije el otro día que ibas a conocer el amor más grande del mundo. Felicitaciones 💙", escribió, haciendo referencia al hijo que tuvo con Juan David Tejada.

Por qué Blessd es acusado de secuestro

Aunque la denuncia fue presentada en 2022, el caso se reactivó luego de que el Tribunal Superior de Medellín aceptara una tutela. El ente acusador llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en donde aseguró que el artista debería ser puesto tras las rejas debido a que podría ser un peligro para la sociedad.





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El caso se remonta al 2022, cuando Andrés Felipe Sánchez Quintero y Jefferson Sánchez acudieron a la justicia denunciando un supuesto caso de secuestro. Según indicaron, fueron citados a un estudio de grabación del cantante ubicado entre Enviago y Medellín, donde fueron retenidos e intimidados para abstenerse de realizar la imitación de Ozuna, argumentando que estaban pasando límites comerciales.

Aunque Blessd aseguró que no estuvo presente durante el encuentro, en la denuncia se explica que sí habría sostenido una llamada telefónica con las víctimas, donde les solicitaba atender las indicaciones que les hacía su equipo de trabajo.

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“Tienes que firmar y hacer todo lo que digan Velásquez y Jara, todo lo que ellos digan porque yo soy de la calle y agradezca que yo no estoy en el estudio porque si estuviera en el estudio yo le destrozaría la cara. Y no le digo con quién estoy y las liendras con las que ando para que no se asuste más”, recordó uno de los denunciantes en 'La Red'.