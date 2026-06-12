Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Nació bebé de Blessd y Manuela QM: así le dieron la bienvenida a Caleb - CaracolTV

El pasado 11 de junio, el intérprete de temas como 'Mírame' e 'Instagram' anunció el nacimiento de su primer hijo. La noticia tiene lugar en medio de un proceso que enfrenta por supuesto secuestro.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Nació bebé de Bless y Manuela QM: noticia llega en medio de problema legal

El pasado 11 de junio, el intérprete de temas como 'Mírame' e 'Instagram' anunció el nacimiento de su primer hijo. La noticia tiene lugar en medio de un proceso que enfrenta por supuesto secuestro.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de jun, 2026
Comparta en:
Nació el hijo de Blessd y Manuela QM en medio de problemas legales para el cantante.
Nació el hijo de Blessd y Manuela QM en medio de problemas legales para el cantante.
Foto: Instagram @blessd