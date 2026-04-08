Blessd sorprendió en redes sociales con una nueva adquisición y lo dedicó a su hijo

El cantante Blessd generó conversación en redes sociales tras anunciar la compra de su primer avión privado, noticia que compartió a través de su cuenta de Instagram mediante un carrusel de fotografías. En las imágenes se observó al artista abordando la aeronave, posando frente a ella, sentado sobre una de sus alas y ocupando el asiento del copiloto.

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Blessd anunció la compra de su primer avión

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que informó sobre la adquisición y la relacionó con su entorno familiar. En el mismo contenido también hizo referencia al lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para días posteriores al anuncio. El artista indicó que este hecho representaba un momento importante dentro de su trayectoria y lo vinculó con su historia personal.



Dentro del mensaje, Blessd también mencionó a su hijo, quien se encontraba en camino, y señaló que la aeronave estaba dedicada a él. Este anuncio se dio en medio de una etapa personal significativa para el cantante, quien atravesaba su proceso de paternidad junto a Manuela QM.





La pareja había dado a conocer en enero de 2026 que esperaba su primer hijo. Desde entonces, ambos compartieron distintos momentos relacionados con esta etapa, incluyendo la revelación del nombre del bebé, Caleb. A partir de esa noticia, el artista continuó publicando contenido vinculado a este proceso, integrándolo también a sus anuncios profesionales.

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La publicación del avión coincidió con ese contexto, por lo que Blessd incluyó la mención de su hijo dentro del mensaje que acompañó las imágenes. Además, aprovechó el espacio para agradecer a personas cercanas a su carrera, entre ellas a su mánager Dimelo Jara, a quien reconoció por su acompañamiento dentro de la industria musical: "Vuelvo y les digo yo no compito con nadie ni me interesa ver el trabajo de nadie yo estoy con DIOS !!!! El me da todo lo que me pido !! Te amoooo Dios miooo!! Gracias a mi hermanito dimelojara por siempre confiar en mí te amo brooo!!!"

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Tras la publicación, varias figuras del entretenimiento reaccionaron en la sección de comentarios. Entre quienes interactuaron con el contenido se encontraron Nicky Jam, Westcol, Hades y Ovy On The Drums, quienes dejaron mensajes en respuesta a la noticia: "Oe préstemelo que yo le dejo el tanque lleno de extra", "❤️❤️❤️❤️❤️", "Ishhh desde la N Max sabíamos que todas estas bendiciones venían".

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El anuncio del avión se sumó a otros movimientos recientes en la carrera del artista, incluyendo la preparación de su nuevo proyecto musical. La coincidencia entre este lanzamiento y su situación personal marcó un momento en el que el cantante compartió avances tanto en su vida profesional como familiar.

La publicación permaneció activa en su perfil y continuó acumulando interacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos recientes con mayor alcance dentro de sus redes sociales.

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