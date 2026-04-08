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Blessd sorprendió en redes sociales con una nueva adquisición su primer avión lo dedicó a su hijo - CaracolTV

El artista paisa compartió en redes sociales la adquisición de su avión privado, un anuncio que coincidió con el próximo lanzamiento de su álbum y con su etapa como futuro padre junto a Manuela QM.

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Blessd sorprendió en redes sociales con una nueva adquisición y lo dedicó a su hijo

El artista paisa compartió en redes sociales la adquisición de su avión privado, un anuncio que coincidió con el próximo lanzamiento de su álbum y con su etapa como futuro padre junto a Manuela QM.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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